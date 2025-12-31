Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), qua đó huy động 2.882 tỷ đồng từ thị trường, sáng 31/12.

Với giá khởi điểm 28.000 đồng một cổ phiếu, phiên đấu giá thu hút 172 nhà đầu tư tham gia hợp lệ, gồm 165 nhà đầu tư cá nhân trong nước, ba tổ chức trong nước và bốn tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng đặt mua đạt hơn 123,2 triệu cổ phiếu, cao hơn lượng chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 35.000 đồng một cổ phiếu.

Phiên đấu giá sáng 31/12. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Kết quả, 100 triệu cổ phiếu được phân phối cho 172 nhà đầu tư, trong đó khối lượng bán cho nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,4 triệu cổ phiếu. Giá đấu thành công dao động từ 28.000 đến 35.000 đồng, với mức giá trúng bình quân 28.820 đồng một cổ phiếu. Tổng số tiền Hạ tầng Gelex thu về từ đợt đấu giá tương ứng 2.882 tỷ đồng.

Với mức giá này, giá trị doanh nghiệp của Hạ tầng Gelex được thị trường định giá khoảng 25.640 tỷ đồng. Công ty dự kiến chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào tháng 2/2026, qua đó mở rộng hiện diện trên thị trường vốn.

Kết quả phiên đấu giá. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Đơn vị này cho biết, nguồn vốn thu được từ đợt đấu giá sẽ dùng để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Titan Hải Phòng, bổ sung vốn chủ sở hữu triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu A, giai đoạn 1) tại Hải Phòng, đồng thời phục vụ mục tiêu tái cấu trúc tài chính.

Hạ tầng Gelex là một trong hai công ty con của Tập đoàn Gelex, bên cạnh Gelex Electric (mã chứng khoán GEE). Doanh nghiệp này giữ vai trò quản lý vốn trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch; đồng thời sở hữu, đầu tư vào nhiều đơn vị như Viglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Nước sạch Sông Đà và Titan Hải Phòng.

Về kết quả kinh doanh, đến hết quý III/2025, tổng tài sản của Hạ tầng Gelex đạt 41.396 tỷ đồng. Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 55,5%.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành lần lượt 64,8% và 70,4% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Hạ tầng Gelex cho biết, doanh nghiệp có lợi thế về danh mục tài sản, nền tảng tài chính, dòng tiền ổn định, cùng năng lực quản trị và M&A đã được kiểm chứng trong quá trình hoạt động.

Minh Ngọc