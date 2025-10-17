Hạ tầng, du lịch thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm

TP HCMHồ Tràm hưởng lợi từ kết nối hạ tầng với TP HCM và sân bay Long Thành cùng nhu cầu nghỉ dưỡng tăng, mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản.

Hồ Tràm là một trong những điểm nghỉ dưỡng yêu thích tại phía Nam nhờ lợi thế tiếp cận từ TP HCM và thiên nhiên hoang sơ. Khoảng cách di chuyển ngắn giúp khu vực này trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc, góp phần tạo nguồn cầu ổn định cho lưu trú nghỉ dưỡng.

Nằm tách biệt khỏi các khu dân cư, nơi đây được bao bọc bởi biển cả và khu rừng nguyên sinh Phước Bửu rộng 11.000 ha. Nửa đầu năm, Hồ Tràm thu hút khoảng 3 triệu lượt khách đến tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng tại các khu, điểm tham quan du lịch và bãi tắm công cộng; trong đó, khách quốc tế hơn 915.000 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 3.340 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Ảnh: Mai Resort Ho Tram

Ngoài tiềm năng du lịch, theo các chuyên gia, động lực tăng trưởng của Hồ Tràm đến từ mạng lưới hạ tầng đang mở rộng. Khi sân bay Long Thành vận hành và các tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Bình Châu - Hồ Tràm hoàn thiện, thời gian di chuyển của khách nội địa và quốc tế rút ngắn, mở rộng tệp khách từ TP HCM, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Nằm tại trung tâm Hồ Tràm, Maia Resort Ho Tram thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram sở hữu nhiều lợi thế khi gần kề bãi biển từng được CNNGo xếp hạng Top 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh. Dự án này còn được bao bọc bởi rừng tự nhiên, mang đến môi trường nghỉ dưỡng trong lành, tốt cho sức khỏe.

Phối cảnh Mai Resort Ho Tram với bộ sưu tập 36 villa và tòa tháp Happy. Ảnh: Mai Resort Ho Tram

Maia được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư, vừa là second-home, vừa là tài sản có khả năng khai thác, mang đến dòng tiền ổn định nhờ thương hiệu vận hành quốc tế Fusion Hotel Group.

Dự án giới thiệu bộ sưu tập 36 villa và tháp Happy, hướng đến nhóm khách tìm kiếm tài sản gắn với dòng tiền vận hành.

Vị trí của Maia so với các dự án hạ tầng giao thông tại khu vực. Ảnh: Mai Resort Ho Tram

Theo đơn vị phát triển dự án, chu kỳ của bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm gắn với tiến độ hạ tầng và nhu cầu thực tế. Những dự án có vị trí tốt, dịch vụ chất lượng như Maia được kỳ vọng là tâm điểm thu hút dòng vốn trong giai đoạn 2025-2026, khi các công trình hạ tầng trọng điểm hoàn thành.

Song Anh