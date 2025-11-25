Hạ tầng, du lịch tạo đà cho Sun Centro Town

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town, thuộc đại đô thị Sun Elite City do Sun Group đầu tư tại Bãi Cháy (Quảng Ninh), được hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, du lịch và không gian đô thị của tỉnh.

Quảng Ninh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030. Trong 9 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh ước tăng 11,67%, dẫn đầu cả nước. Cùng với tốc độ này, tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, mở rộng đô thị ven biển và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Hạ tầng giao thông là một trong những động lực phát triển. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô. Hầm xuyên vịnh Cửa Lục, dự kiến khởi công thời gian tới, sẽ kết nối Hòn Gai - Bãi Cháy, hoàn thiện trục giao thông quanh vịnh. Ngoài ra, tuyến tàu cao tốc Hà Nội - Hạ Long đang được nghiên cứu đầu tư, kỳ vọng mở rộng kết nối vùng và tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản.

Bãi Cháy trên đà trở thành trung tâm phát triển kinh tế đêm tại Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Dương

Sân bay quốc tế Vân Đồn cũng hoạt động trở lại với các chuyến bay charter từ Trung Quốc. Tỉnh cùng Sun Group và đối tác quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tổ hợp bảo dưỡng máy bay (MRO), góp phần thúc đẩy giao thương.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng, trở thành một trụ cột kinh tế. Trong 10 tháng, Quảng Ninh đón hơn 18,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Riêng du lịch tàu biển dự kiến đạt 70 chuyến, gần 90.000 lượt khách quốc tế, tăng 30%. Tỉnh đặt mục tiêu cả năm đón 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế, thông qua chiến dịch kích cầu "Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới".

Cảng tàu Quốc tế Hạ Long đón lượng khách quốc tế tăng mạnh từng năm. Ảnh: Ánh Dương

Tọa lạc tại lõi đô thị Bãi Cháy, Sun Centro Town gồm ba tòa tháp cao 30 tầng, lấy cảm hứng từ hình ảnh các đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long. Mặt kính phản chiếu tạo hiệu ứng ánh sáng, mang đến sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan. Dự án kết nối trực tiếp với trục bao biển Kỳ Quan, gần các điểm đến như Sun World Ha Long, quảng trường Carnival Plaza, chợ đêm Vui-Fest và bãi tắm Bãi Cháy.

Phối cảnh căn hộ Sun Centro Town với tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Tầng 1 và tầng 30 cao 7 m, bố trí các tiện ích như nhà hàng, sky bar, gym, spa, bể bơi mái kính, shophouse. Các căn hộ tầng 2-29 có diện tích từ studio đến ba phòng ngủ, bàn giao hoàn thiện nội thất (không bao gồm thiết bị điện tử), đón sáng tự nhiên và thiết kế tối ưu không gian.

Các căn hộ Sun Centro Town được thiết kế thông minh giúp đón nắng tự nhiên, đảm bảo không gian thoáng đãng. Ảnh: Ánh Dương

Theo đại diện Sun Property - đơn vị phát triển dự án, Sun Centro Town sở hữu vị trí trung tâm, tích hợp hệ tiện ích hiện đại, phù hợp để ở, làm ngôi nhà thứ hai hoặc đầu tư cho thuê. Giá bán các căn hộ hướng nội khu dao động 47-53 triệu đồng mỗi m2.

"Sun Centro Town là dự án cao tầng đầu tiên của Sun Elite City, đóng vai trò như mảnh ghép trung tâm trong đại đô thị này. Dự án kỳ vọng tạo cú hích phát triển đô thị Bãi Cháy theo hướng bền vững", đại diện Sun Property nói.

Yên Chi