Hạ tầng, đô thị tăng sức hút cho bất động sản Quảng Ninh

Hệ thống giao thông hoàn thiện cùng đà tăng trưởng du lịch thúc đẩy thị trường bất động sản Quảng Ninh, trong đó Bãi Cháy tập trung nhiều dự án và hệ sinh thái dịch vụ quy mô.

Quảng Ninh nằm trong số ít các địa phương hội tụ tiềm năng về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông chiến lược. Tỉnh này kết nối thuận tiện với các đô thị lớn phía Bắc thông qua hệ thống cao tốc. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ Hà Nội, Hải Phòng đến Hạ Long được rút ngắn, tạo thuận lợi cho du lịch và giao thương.

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Vân Đồn và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long góp phần mở rộng cửa ngõ đón khách quốc tế. Năm 2025, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 90.000 lượt khách nước ngoài, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, dịch vụ và các mô hình bất động sản gắn với du lịch.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón nhiều siêu du thuyền quốc tế. Ảnh: Ánh Dương

Sự phát triển của hạ tầng cũng làm gia tăng giá trị các quỹ đất ven biển vốn ngày càng khan hiếm. Trong đó, Bãi Cháy (TP Hạ Long cũ) được đánh giá là khu vực hưởng lợi rõ nét nhờ vị trí ven vịnh và tốc độ phát triển du lịch nhanh.

Song song hạ tầng, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của địa phương. Hai tháng đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 4,1 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 10.375 tỷ đồng, tăng 25%.

Năm 2025, khu vực dịch vụ đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Du lịch địa phương đang chuyển dịch theo hướng phát triển chiều sâu và bền vững, tạo nền tảng cho các ngành kinh tế liên quan như bất động sản, thương mại và dịch vụ.

Những màn pháo hoa diễn ra hàng tuần thu hút du khách tới Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Trong bức tranh đó, Bãi Cháy nổi lên như trung tâm du lịch - giải trí của vùng vịnh Hạ Long. Khu vực này tập trung các công trình quy mô như quảng trường biển, công viên giải trí, bến du thuyền và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng... Đây cũng là yếu tố khiến Bãi Cháy không chỉ là nơi đến vui chơi cuối tuần, mà dần trở thành nơi an cư lâu dài.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hơn một thập kỷ qua, nhiều dự án du lịch, dịch vụ được đầu tư tại Bãi Cháy, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. "Khi hệ sinh thái du lịch hoàn thiện, Bãi Cháy có thể hình thành không gian du lịch hiện đại, tiệm cận với các điểm đến nổi tiếng trên thế giới", ông chia sẻ.

Sun Elite City được kỳ vọng đưa Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Ảnh: Sun Property

Hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ cũng tạo điều kiện để các dự án đô thị - nghỉ dưỡng quy mô lớn hình thành. Trong đó, quần thể Sun Elite City được phát triển tại trung tâm Bãi Cháy, định hướng trở thành khu đô thị gắn với mô hình thành phố lễ hội hoạt động bốn mùa, mở ra cơ hội khai thác đa dạng, từ cho thuê lưu trú, kinh doanh dịch vụ đến gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Điểm nhấn của Sun Elite City là sự kết nối các phân khu tiện ích, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch và kinh doanh đã được Sun Group phát triển suốt những năm qua, tạo nên chuỗi trải nghiệm cho du khách và cư dân. Mô hình hướng tới phục vụ song song nhu cầu ở thực, lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ. "Đây là yếu tố các nhà đầu tư thế hệ mới hướng đến: tìm kiếm lợi ích kép gồm giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá dài hạn", đại diện Sun Group chia sẻ.

Sun World Ha Long nằm trong quần thể Sun Elite City là điểm vui chơi, giải trí của nhiều du khách khi đến Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Xu hướng phát triển đô thị ven biển tích hợp kết hợp giữa không gian ở, nghỉ dưỡng và thương mại được nhiều thành phố du lịch trên thế giới áp dụng, như Palm Jumeirah (Dubai) hay Marina Bay (Singapore). Những mô hình này thường tạo lực kéo kép cho cả du lịch lẫn bất động sản.

Tại Bãi Cháy, sự xuất hiện của các dự án quy mô như Sun Elite City cùng lợi thế hạ tầng và tăng trưởng du lịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường địa ốc ven vịnh, cũng như góp phần vào mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Song Anh