Hạ tầng chục tỷ USD 'mở đường' siêu đô thị Cần Giờ

Metro tốc độ cao đi Bến Thành trong 13 phút, đường vượt biển đến Vũng Tàu giúp Cần Giờ khai thác tiềm năng kinh tế biển, du lịch và đô thị, mở hướng tăng trưởng dài hạn.

Hạ tầng 'xuyên rừng, vượt biển' hơn chục tỷ USD tại Cần Giờ

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, rộng hơn 71.300 ha, 70% là rừng ngập mặn; hiện có nhiều dự án vốn hàng tỷ USD được đề xuất, phê duyệt. Nổi bật là tuyến metro tốc độ cao 350 km/h kết nối Bến Thành (102.430 tỷ đồng), đường vượt biển kết nối Vũng Tàu (104.000 tỷ đồng), cầu Cần Giờ (13.000 tỷ đồng) hay nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành (3.000 tỷ đồng). Những hạ tầng này sẽ lần lượt hình thành trong giai đoạn 2026-2030, tăng năng lực kết nối cho khu vực.

Hoài Phương - Trung Kiên