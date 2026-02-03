Hạ tầng, cấu trúc đô thị thúc đẩy dòng tiền bất động sản Nha Trang

Khánh HòaHạ tầng liên vùng và định hướng điều chỉnh cấu trúc đô thị được xem là yếu tố thu hút dòng tiền tại thị trường bất động sản Nha Trang.

Ông Cao Hùng, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, từng sở hữu hai bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang giai đoạn 2016-2019. Sau đó, ông dừng các kế hoạch mới để theo dõi thêm, đồng thời lý giải, thời điểm này, Nha Trang chủ yếu dựa vào du lịch, trong khi yếu tố đô thị và hạ tầng chưa có lộ trình phát triển rõ ràng.

Cuối năm 2025, ông Hùng bắt đầu quay lại tìm kiếm đầu tư ở Nha Trang. "Quyết định được đưa ra khi nhiều yếu tố cùng lúc xuất hiện. Hạ tầng giao thông liên vùng được đẩy mạnh, định hướng phát triển đô thị đa trung tâm ngày càng rõ, cùng sự trở lại của các dự án quy mô lớn quy hoạch bài bản", ông nói.

Khu đô thị Nam Nha Trang nhìn từ biển. Ảnh: Minh Tú

Theo Sun Property - đơn vị phát triển bất động sản trực thuộc Sun Group, tâm lý nhà đầu tư với thị trường Nha Trang đã thay đổi. Sau chu kỳ tăng rồi điều chỉnh, dòng tiền không dàn trải mà chọn lọc hơn, ưu tiên những khu vực có hạ tầng hiện hữu hoặc sắp hoàn thiện, cùng quy hoạch đô thị cụ thể.

Đơn vị này cho biết, nhóm khách giao dịch tại các dự án mới ở Nha Trang khá đa dạng, gồm nhà đầu tư có kinh nghiệm, người mua ở thực và nhóm tích sản dài hạn đến từ Hà Nội, TP HCM, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Nhóm này đều quan tâm đến pháp lý, khả năng hình thành cộng đồng cư dân và tiềm năng tăng trưởng lâu dài thay vì kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Bên cạnh đó, động lực quan trọng thúc đẩy sự dịch chuyển trong tâm lý nhà đầu tư được xem là đến từ hạ tầng. Hệ thống đường bộ kết nối Nha Trang với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn đang được phát triển đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Khi khả năng kết nối vùng được cải thiện, dòng khách, dòng lao động và nhu cầu an cư kéo theo.

Song song, sân bay quốc tế Cam Ranh tiếp tục nâng cấp, mở rộng công suất, không chỉ phục vụ du lịch mà còn đón nhóm chuyên gia, lao động chất lượng cao đến làm việc, sinh sống. Quy hoạch đô thị cũng đẩy mạnh không gian ven sông, ven biển với cảnh quan, trải nghiệm sống và tiện ích hoàn thiện hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng, đầu tư công vào giao thông có thể hình thành các khu vực phát triển mới dọc theo trục kết nối. Theo ông, tại Khánh Hòa, kinh tế biển và du lịch kết hợp định hướng phát triển đô thị là các yếu tố tác động đến thị trường địa ốc.

Quy hoạch đảo Nam - đảo an cư tại dự án. Ảnh: Sun Property

Tại Nam Nha Trang, Charmora City là đại đô thị quy mô 227 ha do Sun Group phát triển, đáp ứng cả nhu cầu đầu tư lẫn an cư. Dự án nằm tại điểm giao thoa giữa hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc.

Chủ đầu tư quy hoạch thành 3 đảo Bắc - Trung - Nam, mỗi đảo mang một nhịp sống và bản sắc riêng. Trong đó, đảo Bắc giữ vai trò là đảo hành chính, nơi gắn liền với quy hoạch trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa. Kế cận là đảo Trung, phát triển không gian vui chơi giải trí với show diễn nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật và lễ hội đêm.

Đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha do Sun Group phát triển tại Nam Nha Trang. Ảnh: Sun Property

Trong khi đó, đảo Nam được định hướng là không gian an cư sinh thái. Tại đây, phân khu thấp tầng hưởng lợi sớm từ các trục hạ tầng mới và sự dịch chuyển của cư dân về phía Nam Nha Trang. Bên cạnh đó là hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Nguồn khoáng nóng được hiện hữu tại Clubhouse, biến onsen thành trải nghiệm sống thường nhật giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày. Clubhouse còn tích hợp khu xông hơi, spa trị liệu, yoga, gym, lounge, café, kids club... tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch cho cư dân ngay trong nội khu.

Phân khu thấp tầng tại đảo Nam. Ảnh: Sun Property

Theo chủ đầu tư, khách hàng tìm hiểu Charmora City đến từ nhiều địa phương, trong đó, nhóm mua để ở và tích sản chiếm tỷ trọng lớn, còn khách từ Hà Nội, TP HCM và các tỉnh phía Bắc hướng đến mô hình second home kết hợp cho thuê dài ngày.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản sở hữu lâu dài tại khu trung tâm Nha Trang hạn chế trong nhiều năm, các dự án được triển khai bài bản, gắn với hạ tầng và tiện ích đồng bộ được xem là yếu tố thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng mới.

