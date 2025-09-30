'Hạ tầng AI là trụ cột sống còn cho tương lai số'

Hà NộiCuộc đua toàn cầu về AI thực chất là cuộc đua hạ tầng, việc đầu tư vào hạ tầng AI trở thành điều kiện tiên quyết, theo ông Nguyễn Hoàng Hưng, Giám đốc Công nghệ Viettel AI.

Tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2025 diễn ra hôm 26/9, đại diện Viettel AI có bài tham luận "Hạ tầng AI - Trụ cột kiến tạo Việt Nam số". Theo ông Hưng, trong khi thế giới đang chứng kiến những bước tiến nhảy vọt của các mô hình AI như GPT-4 hay Gemini, ít ai nhận ra "xương sống" đằng sau những đột phá này là một hạ tầng phần cứng và dữ liệu khổng lồ.

"Bất kỳ ai kiểm soát được hạ tầng sẽ nắm giữ chuỗi giá trị của cả hệ sinh thái AI", ông Hưng khẳng định.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Giám đốc Công nghệ Viettel AI trình bày tham luận tại AI4VN 2025. Ảnh: Giang Huy

Cuộc đua tỷ đôla toàn cầu

Đại diện Viettel AI cho biết các ông lớn công nghệ thế giới đang đổ những khoản đầu tư chưa từng có vào hạ tầng AI. Meta, công ty mẹ của Facebook, đang sở hữu hơn 350.000 GPU H100 và đặt mục tiêu có một triệu GPU trong năm nay. Trong khi đó, Microsoft dự kiến chi 60-70 tỷ USD cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu trong năm tới. Còn OpenAI, cha đẻ của ChatGPT, đặt tham vọng sở hữu hoặc truy cập từ 1-2 triệu GPU vào năm 2027, tiến tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Nguyên nhân của "cơn khát" GPU này đến từ yêu cầu tính toán khổng lồ của các mô hình AI hiện đại. Ông Hưng đưa ra một phép so sánh: để huấn luyện mô hình Llama 3 405B, Meta với cụm 16.000 GPU cũng phải mất 80 ngày. Nếu Việt Nam sử dụng một cụm máy chủ nhỏ với 64 GPU H100, sẽ mất tới 55 năm để làm điều tương tự.

Sự chênh lệch này cho thấy một khoảng cách khổng lồ về năng lực tính toán, cũng là rào cản lớn nhất cho bất kỳ quốc gia nào muốn làm chủ công nghệ lõi AI. Thị trường điện toán hiệu năng cao (HPC) toàn cầu cũng vì thế mà được dự báo sẽ bùng nổ, tăng gần gấp đôi từ 55,2 tỷ USD năm 2024 lên 101,48 tỷ USD vào năm 2033.

"Mọi thứ đều bắt đầu từ năng lực tính toán", ông Hưng nhấn mạnh, trích dẫn lời CEO OpenAI Sam Altman. Khi các mô hình AI ngày càng "suy nghĩ sâu hơn", yêu cầu về compute sẽ tăng theo cấp số nhân, kéo theo đó là cuộc đua xây dựng các siêu máy tính và trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Trong bối cảnh chạy đua toàn cầu về AI, Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi. Chính phủ ban hành Nghị quyết 57, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào top 3 Đông Nam Á và top 50 thế giới về nghiên cứu AI, đồng thời xây dựng hạ tầng số hiện đại, làm chủ các công nghệ chiến lược.

Tuy nhiên, ông Hưng chỉ ra thách thức của Việt Nam không nhỏ. Tính đến tháng 5, Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu thương mại, nhưng quy mô thị trường vẫn còn khiêm tốn so với các cường quốc khu vực như Singapore hay Malaysia. Đây vừa là rào cản, vừa là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ trong nước bứt phá.

"Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ Chiến lược AI Quốc gia và đây là cơ hội vàng để Việt Nam vươn lên", ông Hưng nhận định.

Viettel tích cực đầu tư hạ tầng AI

Đón đầu xu thế và hưởng ứng chiến lược quốc gia, Viettel đang nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng AI. Tập đoàn này hiện vận hành 15 trung tâm dữ liệu và đặt mục tiêu nâng tổng công suất lên 350 MW vào năm 2030.

Quan trọng hơn, Viettel đang tập trung đầu tư vào "trái tim" của hạ tầng AI là GPU. Sau khi đưa vào vận hành hệ thống Nvidia DGX A100 từ năm 2021, Viettel tiếp tục triển khai hệ thống AI Lab Nvidia DGX SuperPOD thế hệ mới và đầu tư hàng trăm máy chủ GPU H200, H100.

Chiến lược của Viettel tập trung vào ba trụ cột chính: mở rộng hạ tầng GPU và trung tâm dữ liệu; phát triển hạ tầng xanh và bền vững; cung cấp dịch vụ đám mây GPU (AI Cloud).

"Khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng không chỉ dừng lại ở phần cứng. Đây là nền tảng để Viettel AI, với đội ngũ hơn 300 chuyên gia, xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ AI 'Make in Vietnam' toàn diện", ông Hưng thông tin.

Việc làm chủ các công nghệ lõi về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính cho phép Viettel triển khai các giải pháp thực tiễn, giải quyết các bài toán cụ thể của Việt Nam. Tiêu biểu là Trợ lý ảo Pháp luật đang được ứng dụng tại toàn bộ hệ thống tòa án trên toàn quốc, xử lý hàng chục nghìn lượt hỏi đáp mỗi ngày; các giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu cho 80% tỉnh thành; nền tảng định danh khách hàng điện tử (eKYC) xử lý hàng trăm triệu lượt yêu cầu cho ngành bảo hiểm, tài chính...

Với các giải pháp này, vị chuyên gia cho rằng khi có một nền tảng hạ tầng đủ mạnh, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tạo ra những ứng dụng AI giải quyết các vấn đề mà trước đây vẫn phải xử lý thủ công, dữ liệu phân tán và chi phí vận hành cao.

"Hạ tầng AI là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc đầu tư vào hạ tầng không chỉ giải quyết các bài toán vận hành của doanh nghiệp, còn là nền tảng để Việt Nam kiến tạo một tương lai số tự chủ và phát triển bền vững", ông Hưng kết luận.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) do VnExpress tổ chức, với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu". Tại sự kiện, các nhà quản lý, doanh nghiệp chia sẻ các bài toán thực tế, giải pháp để thúc đẩy ứng dụng, phát triển AI gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI tại Việt Nam.

Thanh Thư