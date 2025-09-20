Hà Tâm Như đoạt á hậu Chuyển giới Quốc tế

Thái LanNgười đẹp chuyển giới Hà Tâm Như đoạt á hậu 2 tại chung kết cuộc thi Miss International Queen 2025.

Hà Tâm Như đoạt á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hà Tâm Như nhận cúp và sash (dải băng đeo) từ Tường San - Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024. Hai năm liên tiếp, thí sinh Việt Nam đoạt cùng danh hiệu tại cuộc thi. Video: MIQ

Trong giây phút công bố kết quả tại chung kết tối 20/9, Hà Tâm Như bật khóc. Cô cho biết hơi tiếc nuối nhưng vẫn hạnh phúc bởi nhận được nhiều tình cảm, sự yêu thương của các bạn thi, khán giả.

Tại vòng cuối, Hà Tâm Như lần lượt trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm, ứng xử. Cô xuất hiện trên sân khấu tự tin, nổi bật với trang phục sắc đỏ và màu son đồng điệu.

Hà Tâm Như diễn trang phục dạ hội tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hà Tâm Như chọn trang phục dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển tại chung kết.

Khi ứng xử dành cho top 6, cô bốc thăm trúng câu hỏi: "Trong cuộc sống, nếu gặp phải một giai đoạn khó khăn, bạn thường tự nhủ điều gì hoặc thường làm gì để vượt qua?". Cô trả lời bằng tiếng Việt, sau đó có người hỗ trợ phiên dịch.

"Tôi nghĩ rằng bất kỳ giới tính, độ tuổi nào cũng gặp khó khăn riêng, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta không bỏ cuộc, nản chí, luôn quyết tâm trong những lựa chọn của chính mình.

Và tôi luôn theo đuổi ước mơ, hoài bão riêng, không bao giờ từ bỏ, để ngày hôm nay được đứng tại đây - top 6 Miss International Queen 2025. Tôi vô cùng tự hào và muốn lan tỏa tiếng nói của mình đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam cũng như trên thế giới, rằng người chuyển giới xứng đáng được yêu, sống là chính mình và có hạnh phúc", cô nói.

Tuy nhiên, ở phần ứng xử của top 3, Hà Tâm Như thiếu sự sắc bén. Cô trả lời câu hỏi chung với nội dung: "Đôi khi sự trưởng thành đến từ một lần vấp ngã. Đâu là thất bại lớn nhất của bạn? Và bạn đã rút ra bài học, kinh nghiệm lớn nào từ điều đó?". Nhiều khán giả nhận xét Hà Tâm Như không đi đúng trọng tâm, hơi lan man và lạc đề.

Phần ứng xử top 3 của Hà Tâm Như tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Phần ứng xử top 3 của Hà Tâm Như. Video: MIQ

Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương, quê Vĩnh Long, số đo ba vòng lần lượt là 84-64-90 cm. Cô phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Người đẹp cho biết gia đình ủng hộ, làm chỗ dựa tinh thần cho cô trong nhiều giai đoạn khó khăn. Cô chiến thắng danh hiệu Miss International Queen Vietnam hồi tháng 5, giành suất thi quốc tế.

Trong hai tuần qua, Hà Tâm Như thể hiện phong độ tốt ở nhiều phần thi phụ, từng vào top 3 Người đẹp tài năng.