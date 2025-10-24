Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu phủ nhận ly hôn

Tài tử Trung Quốc Đậu Kiêu và "ái nữ vua sòng bạc Macau" Hà Siêu Liên phủ nhận ly dị, nói sẽ kiện ai tung tin sai sự thật.

Trên trang cá nhân tối 23/10, Đậu Kiêu nói vốn không muốn phản hồi những tin đồn xoay quanh gia đình nhưng không ngờ sự việc ngày càng "vô lý". Anh kêu gọi khán giả không chia sẻ lại những bài viết sai sự thật.

Sau đó, đại diện công ty quản lý Đậu Kiêu cho biết đã hoàn tất thu thập chứng cứ, kiện những người tung tin mang tính bôi nhọ diễn viên.

Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên ngày cưới. Ảnh: Weibo/He Chaolian

Người mẫu Hà Siêu Liên chia sẻ lại bài viết của chồng, cho biết hôn nhân ổn định: "Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, chúng tôi hiểu sự tò mò của các bạn nhưng chúng tôi luôn nghĩ không cần chứng minh tình cảm với người ngoài. Hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn".

Mối quan hệ Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên gây ồn ào làng giải trí Hoa ngữ một tuần qua, sau khi nhà sản xuất phim Trần Lam đăng video nội dung "con gái nhà giàu đang làm thủ tục ly hôn diễn viên, diễn viên này từng đổ hết tài sản để tổ chức hôn lễ với con gái nhà giàu".

Hôn nhân của Đậu Kiêu nhận quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: HK01

Bà Trần Lam không nhắc tên nhân vật nhưng hàng chục nghìn khán giả cho rằng hai người trong câu chuyện của bà là Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên. Từ đó, hàng loạt tài khoản tung tin "Đậu Kiêu sạt nghiệp vì bỏ tiền cưới vợ", "Nhà vợ không giúp đỡ Đậu Kiêu tài chính", "Đậu Kiêu chiếm đoạt tài sản của vợ", "Hà Siêu Liên ép Đậu Kiêu ký hợp đồng hôn nhân".

Cặp sao tổ chức hôn lễ ở đảo Bali, Indonesia năm 2023, sau hơn ba năm hẹn hò. Trong đám cưới, Siêu Liên cảm ơn Đậu Kiêu vì luôn nhường nhịn, bao dung với cô. Nhiều lần Hà Siêu Liên nóng tính, nói năng thiếu suy nghĩ làm Đậu Kiêu giận nhưng anh luôn tha thứ cho cô. Người đẹp nói: "Cảm ơn anh nhận ra em, hiểu em, chấp nhận người vợ tính cách trẻ con như em. Anh biết không, em yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng. Em cần anh nhiều hơn anh nghĩ". Hà Siêu Liên cho biết sẽ cố gắng trở thành người vợ mà chồng mong ước, sinh nhiều con, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Video đám cưới Hà Siêu Liên Vợ chồng Hà Siêu Liên ở hôn lễ. Video: Weibo/He Chaolian

Siêu Liên 34 tuổi, là con gái của Hà Hồng Sân (1921-2020) và vợ ba Trần Uyển Trân. Cha của Hà Siêu Liên nổi tiếng với đế chế casino ở Macau. Theo Forbes, mẹ của Siêu Liên sở hữu khối tài sản khoảng một tỷ USD (năm 2014).

Đậu Kiêu hơn vợ ba tuổi, gia nhập làng giải trí với phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tiếp đó, tài tử đóng Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Hải thượng mộc vân ký, Sở Kiều truyện.

Như Anh (theo Sohu)