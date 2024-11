Hạ rào, đổi tên công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà NộiDự kiến trong tháng 11 quận Hai Bà Trưng sẽ tháo rào ngăn cách công viên Tuổi trẻ Thủ đô với đường phố và đề xuất đổi tên thành công viên Võ Thị Sáu.

Ông Ngô Thế Anh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, ngày 6/11 cho biết đơn vị đã được quận giao thực hiện dự án hạ rào công viên Tuổi trẻ Thủ đô trên hai đoạn phố Võ Thị Sáu và Thanh Nhàn.

Rào chắn trên phố Võ Thị Sáu đoạn từ cổng nhà hàng Queen Bee (cũ) đến ngã ba Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn sẽ thực hiện trước, sau đó xử lý phần rào chắn trên phố Thanh Nhàn từ ngã ba Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu đến đoạn tiếp giáp Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Dải bồn cây sẽ được thay thế vị trí hàng rào đã tháo, tạo hàng rào mềm ngăn cách công viên với hè phố, đường giao thông.

Cổng công viên ở phía phố Võ Thị Sáu. Ảnh: Giang Huy

Ttrong tháng 11, Ban sẽ triển khai hai dự án chỉnh trang hè phố Võ Thị Sáu và hè phố Thanh Nhàn với tổng chiều dài hơn 600 m. Sau khi hoàn thành, quận có thể tạm dừng cấp phép trông giữ xe trên hè hai tuyến phố và bố trí các điểm trông giữ khác phù hợp hơn.

Việc hạ rào, cải tạo chỉnh trang hai tuyến phố dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Quận Hai Bà Trưng cho rằng việc điều chỉnh sẽ làm thay đổi hoàn toàn công năng của công viên, từ công viên chuyên đề dành riêng cho thanh thiếu niên thành không gian văn hóa thể dục thể thao phục vụ toàn thể người dân. Hơn nữa, với vị trí đắc địa trên phố Võ Thị Sáu và tượng đài cùng tên, quận đề xuất đổi tên công viên thành Công viên Võ Thị Sáu.

Phối cảnh đoạn hè và rào mềm (bồn cây xanh và lắp đèn) ngăn cách vỉa hè với công viên sau cải tạo chỉnh trang. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cung cấp

Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, quy mô 26,4 ha, tổng đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Trong quá trình khai thác vận hành, dự án xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; hai sân tennis ngoài trời. Tất cả hạng mục vi phạm đều phát sinh trước năm 2013.

Sau hơn 10 năm tồn tại, qua nhiều đầu mối quản lý nhưng các vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tháng 3/2024 thành phố Hà Nội giao quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện công viên; lập, thẩm định, phê duyệt, dự án đầu tư Công viên theo phân cấp cấp huyện quản lý.

Từ năm 2022 thành phố Hà Nội có chủ trương xây dựng công viên mở, tháo hết hàng rào để người dân được tự do ra vào. Cuối năm 2022 chủ trương trên được thực hiện tại Công viên Thống nhất với một đoạn rào được gỡ ở đoạn phố Trần Nhân Tông. Tháng 10/2023, HĐND thành phố thông qua chủ trương cải tạo, dỡ bỏ toàn bộ hơn 1.700 m rào bao quanh công viên Thống Nhất, lắp camera giám sát an ninh trật tự. Tuy nhiên do thay đổi phân cấp quản lý, công viên được chuyển từ Sở Xây dựng về quận Hai Bà Trưng nên tiến độ cải tạo chậm, hiện chưa có thêm mét rào nào được tháo sau đợt cuối năm 2022.

Võ Hải