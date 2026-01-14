Hạ rào công viên Thành Công

Hà NộiCông viên Indira Gandhi, thường gọi là công viên Thành Công, đang được phá rào, sửa chữa chỉnh trang nhỏ để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phường Giảng Võ chỉnh trang một số công trình phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày thành lập đảng 3/2 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó có Công viên Indira Gandhi.

Công viên Thành Công là công viên thứ hai thực hiện hạ rào toàn bộ thành công viên mở. Ảnh: Võ Hải

Công viên Indira Gandhi thuộc phường Giảng Võ với diện tích gần 10 ha, phía bắc giáp phố Thành Công, phía tây giáp phố Nguyên Hồng.

Sau nhiều năm khai thác sử dụng hiện nhiều hạng mục tại công viên hư hỏng. Công trình nhà quản lí vệ sinh môi trường, nhà điều hành trạm bơm, trạm bơm, trạm biến áp, nhà tạm đã xuống cấp, một số vị trí bị lấn chiếm trái phép sử dụng không đúng mục đích.

Phối cảnh tổng thể đề án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi". Nguồn: UBND phường Giảng Võ.

Trong lúc chờ triển khai dự án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi", phường yêu cầu các đơn vị liên quan cải tạo sửa chữa, duy tu khắc phục tạm một số hạng mục xuống cấp như đường dạo bị sụt lún, bong bật, một số vị trí gây mất an toàn, đồng thời hạ rào công viên để tạo thành công viên mở phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

Việc cải tạo chỉnh trang sẽ hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đây là công viên thứ hai sau công viên Thống Nhất thực hiện bỏ hoàn toàn tường rào để người dân dễ tiếp cận.

Phối cảnh một góc công viên sau cải tạo tổng thể. Nguồn: UBND phường Giảng Võ

Theo đề án "Cải tạo tổng thể Công viên Indira Gandhi" đang được xây dựng, việc tổ chức công viên có thể chia làm hai khu vực cảnh quan chính là công viên cây xanh kết hợp đường dạo và hồ Thành Công. Đề án cũng định hướng quy hoạch bãi đỗ xe ngầm, nổi để phục vụ nhân dân đến công viên vui chơi và nhân dân trong khu vực.

Võ Hải