Hạ PSG Talon, TSW vào chung kết tổng LCP 2025

Đà NẵngTeam Secret Whales (TSW) thắng ngược đối thủ Đài Loan PSG Talon 3-1 để vào chung kết tổng, đấu CFO chiều mai.

Đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ nhiều kinh nghiệm đến từ Đài Loan. Dù để thua ở ván đầu tiên, TSW nhanh chóng lấy lại thế trận, áp đảo trong ba ván còn lại nhờ lối chơi tấn công đặc trưng và sự phối hợp chặt chẽ. Chiến thắng giúp TSW giành quyền vào chung kết tổng gặp CFO, hạt giống số một của khu vực PCS, diễn ra chiều 21/9.

5 tuyển thủ của Team Secret Whales ăn mừng chiến thắng tại trận chung kết nhánh thua, tối 20/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong suốt loạt đấu, các tuyển thủ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn với những pha xử lý kỹ năng cá nhân ấn tượng và khả năng phối hợp đồng đội. Nếu PSG Talon chọn cách đánh chậm rãi, kiểm soát bản đồ, TSW lại chủ động đẩy nhanh nhịp độ, tận dụng sức mạnh ở cả ba đường để tạo áp lực. Kể từ game 2, thế trận nghiêng hẳn về phía đại diện VCS khi họ liên tục giành chiến công đầu và kiểm soát mục tiêu lớn, qua đó kết thúc loạt Bo5 bằng thắng lợi thuyết phục.

Không chỉ thể hiện bản lĩnh trong thi đấu, TSW còn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả có mặt tại nhà thi đấu. Tiếng hô "TSW, TSW" vang dội khắp khán đài trở thành nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm sức bật cho các tuyển thủ. Mỗi pha giao tranh đẹp mắt hay tình huống giành chiến công đầu đều khiến bầu không khí tại Cung thể thao Tiên Sơn bùng nổ. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai vòng chung kết LCP, khiến chiến thắng của đội chủ nhà càng thêm ý nghĩa.

Fan cổ vũ nhiệt tình, reo hò mỗi khi đại diện Việt Nam có những màn giao tranh xuất sắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Phát biểu sau trận, đội trưởng Taki cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tin tưởng vào lối chơi giàu tính tấn công của mình. Theo anh, sự cổ vũ từ khán giả chính là yếu tố quan trọng giúp TSW giữ vững tinh thần và hoàn tất cú ngược dòng. Trận thắng không chỉ đưa đại diện Việt Nam vào chung kết tổng, mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng Esports trong nước về khả năng cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu khu vực.

Ngày 21/9, Team Secret Whales sẽ chạm trán CFO - hạt giống số một của Đài Loan - trong trận chung kết tổng LCP 2025. Đây được dự báo là cuộc đối đầu căng thẳng khi một bên là đại diện VCS với phong cách bùng nổ, bên kia là đội tuyển có lối đánh kỷ luật, kiểm soát chặt chẽ. Trận đấu được coi là tâm điểm của mùa giải, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm Chung kết Thế giới 2025 tại Trung Quốc.

Đội trưởng Taki của TSW chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng áp đảo. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kiện LCP 2025 Finals Weekend do Riot Games phối hợp cùng FPT và VNGGames tổ chức, quy tụ những đơn vị tổ chức Esports hàng đầu. Ngoài các trận đấu, khán giả còn được thưởng thức màn trình diễn cosplay, tham gia giao lưu cùng tuyển thủ và nhiều hoạt động bên lề. Giải đấu được kỳ vọng không chỉ nâng tầm trải nghiệm Esports quốc tế tại Việt Nam, mà còn trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của cộng đồng LMHT trong nước.

Thy An