Hà Nội yêu cầu trường tư không thu tiền cọc lớp 10

Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu trường THPT tư thục, chất lượng cao không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc, sau khi nhiều nơi thu 2-113 triệu đồng khoản này.

Nội dung nằm trong hướng dẫn trường THPT đăng ký chỉ tiêu lớp 10, năm học 2026-2027, được Sở công bố hôm nay.

Theo đó, các trường THPT tư thục và chất lượng cao phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; không được yêu cầu học sinh và phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, tiền cọc hoặc các khoản thu không đúng quy định.

Hướng dẫn không đề cập hình thức xử lý với những trường vi phạm.

Đây không phải lần đầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường tư không thu tiền cọc, tiền giữ chỗ. Năm 2018, Sở ra chỉ đạo tương tự, song việc này vẫn tiếp diễn, gây bức xúc.

Gần nhất là năm 2024, lãnh đạo Sở cho rằng dù tiền cọc là thỏa thuận dân sự giữa trường và phụ huynh, nhưng xét ở khía cạnh giáo dục "là không hay", làm mất đi "tính mô phạm, nhân văn trong trường".

Đến nay, nhiều trường vẫn duy trì khoản đặt cọc, dưới nhiều tên gọi như phí ghi danh, phí nhập học, phí giữ chỗ... Số tiền này thường sẽ được khấu trừ vào học phí hoặc tiền đồng phục, sách vở khi học sinh nhập học; và không hoàn lại nếu gia đình bỏ nhập học.

Lãnh đạo một trường tư cho biết "tiền cọc" để hạn chế tỷ lệ ảo, gây khó khăn trong tuyển sinh, đồng thời để các gia đình cân nhắc, có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Theo khảo sát của VnExpress, tiền cọc lớp 10 trường tư năm nay phổ biến dưới 10 triệu đồng, thường chỉ có một khoản. Nhưng một số nơi như trường quốc tế Dwight Hà Nội có bốn khoản, gồm 9,8 triệu đồng phí đăng ký, 28,8 triệu phí nhập học, 30 triệu đặt cọc học phí và 45 triệu phí đảm bảo, tổng hơn 113 triệu - cao nhất.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội, năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng