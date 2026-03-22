Hà Nội yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước 30/6

Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát hiện trạng sử dụng đất, chuẩn hóa hồ sơ địa chính, đảm bảo hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước 30/6.

UBND TP Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là dữ liệu được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Hệ thống dữ liệu này cần đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", đồng thời được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Các kết quả đo đạc, hồ sơ địa chính cần đưa ngay vào vận hành. Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh tiếp tục rà soát, thu thập, chuẩn hóa hồ sơ địa chính. Thành phố giao thời hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trước ngày 30/6.

Thành phố nhấn mạnh việc rà soát hiện trạng sử dụng đất gồm xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tình trạng tranh chấp. Từ đó, công an thành phố sẽ chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất theo mã định danh cá nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ bố trí hạ tầng máy chủ để chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công và kết nối liên thông với cơ quan thuế.

Bất động sản phía tây Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Động thái trên của thành phố Hà Nội được đưa ra sau Chỉ thị 05 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng dữ liệu quốc gia về đất đai phải được hoàn thiện vào tháng 12. Chính phủ đánh giá tiến độ đo đạc, làm sạch dữ liệu này vẫn còn chậm. Việc thống kê và hạch toán đất đai trong nền kinh tế chưa đầy đủ.

Nguyên nhân do một số địa phương chưa coi đây là nhiệm vụ cấp bách để tập trung thực hiện, tài liệu và hạ tầng công nghệ để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thiếu đồng bộ.

Ngọc Diễm