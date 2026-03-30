Sau trận mưa lớn rạng sáng 30/3, một số khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mưa đá, kéo dài trong thời gian ngắn với hạt đá đường kính 1-2 cm.

Khoảng 4h, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa lớn. Sau đó khoảng một giờ, mưa đá bắt đầu xuất hiện tại một số nơi như Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên.

Mưa đá xuất hiện tại Long Biên và Đông Ngạc.

Khoảng 5h, chị Nguyễn Khánh Huyền, trú tại Long Biên, bị đánh thức bởi tiếng đá rơi dội xuống mái tôn. Khi ra ngoài, chị thấy mưa đá xuất hiện trong hai đợt, mỗi đợt kéo dài vài phút. Chị cho biết đây là lần đầu sau khoảng 5 năm khu vực này xuất hiện mưa đá.

Tại phường Đông Ngạc, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút. Theo chị Nguyễn Hải Yến, các viên đá có kích thước lớn hơn đầu ngón tay, rơi với mật độ khá dày, làm thủng mái hiên bằng nhựa.

Cùng thời điểm, khi di chuyển qua cầu Nhật Tân, anh Trần Văn Mạnh cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá. Anh cho biết trong ôtô có thể nghe rõ tiếng đá dội vào kính, mặt đường trên cầu trắng xóa, hạt đá có kích cỡ tương đương hạt ngô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Trong đêm và sáng sớm 30/3, nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội, xuất hiện mưa rào và giông mạnh, cục bộ có mưa đá.

Mưa đá tại Hà Nội diễn ra trong khoảng từ 5h đến 6h, mỗi đợt kéo dài 5-15 phút, hạt đá có đường kính phổ biến 1-2 cm, mật độ không quá dày.

Hiện vùng mây gây mưa đã dịch chuyển ra khu vực Đông Bắc, mưa tại các nơi khác ở Bắc Bộ giảm nhanh, trời chuyển nắng.

