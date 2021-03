Hà Nội xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng

200 công nhân ở khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức, được xét nghiệm sàng lọc Covid-19 sáng 11/3.

Đây là đợt đầu tiên nằm trong kế hoạch xét nghiệm 4.000 người khu vực nguy cơ của thành phố Hà Nội, nhằm sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm nCoV không rõ nguồn gốc.

Từ 8h, hơn 20 nhân viên y tế, công an tập trung ở nhà văn hóa thôn Trường An, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) để phục vụ công tác lấy mẫu. 200 công nhân được lựa chọn ngẫu nhiên từ ba công ty lớn nhất khu công nghiệp An Khánh xếp hàng ở sân.

Công nhân khu công nghiệp An Khánh xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm sáng 11/3. Ảnh: Tất Định.

Các công nhân khai báo y tế, sau đó được lấy mẫu dịch hầu họng. Nhân viên y tế đưa mẫu vào bộ kit, thông báo kết quả trong 20 phút. Đến 11h việc lấy mẫu xét nghiệm hoàn tất, tất cả các mẫu đều âm tính.

Bác sĩ Khánh Thị Việt Hà, Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm y tế huyện Hoài Đức, cho hay đây là phương pháp xét nghiệm nhanh kháng thể bằng bộ kit của Hàn Quốc. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để xét nghiệm RT-PCR.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức, sáng 11/3. Ảnh:Tất Định.

Cụm công nghiệp An Khánh có 27 công ty hoạt động với hơn 3.000 công nhân. Đây cũng là khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, việc lấy mẫu xét nghiệm dự kiến thực hiện trong hai đợt. Đợt một tại quận Nam Từ Liêm (khu vực dân cư) và huyện Hoài Đức (khu công nghiệp An Khánh) vào ngày 11-12/3. Đợt hai từ ngày 15 đến 19/3 tại các quận, huyện còn lại.

4.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, gồm công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp; người dân sinh sống ở các khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú, làm việc tại các bến xe, quán ăn, nhà hàng có khách nước ngoài...

Từ ngày 16/2 đến nay, Hà Nội chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Số ca nhiễm cộng đồng hơn một tháng qua ghi nhận ở 13 tỉnh thành là 895, gồm Hải Dương (711), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.

Tất Định