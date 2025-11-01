Hà Nội vào top thành phố thân thiện nhất thế giới 2025

Hà Nội lọt vào danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới, dựa trên khảo sát từ người dân địa phương của tạp chí Time Out.

Hà Nội đứng thứ 11, cùng với Chiang Mai (Thái Lan), là hai thành phố Đông Nam Á có tên trong bảng xếp hạng. Hai điểm đến châu Á còn lại là Dubai và Abu Dhabi (UAE), 16 điểm đến khác chủ yếu là các thành phố ở châu Âu và Mỹ.

Tạp chí Time Out đã thực hiện một cuộc khảo sát từ đầu năm, với khoảng 18.500 cư dân từ khắp thế giới. Các chuyên gia, biên tập viên của tạp chí đã đặt nhiều câu hỏi, và từ các câu trả lời nhận được, Time Out lập danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới, những điểm đến có không gian xanh nhất, nơi trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa, nơi người dân hạnh phúc nhất và điểm đến thân thiện nhất.

"Để tìm ra những điểm đến thân thiện nhất thế giới, chúng tôi đã hỏi người địa phương về cách họ miêu tả quê hương mình ở góc độ "thân thiện và hiếu khách", chuyên gia tờ tạp chí nói.

Khi đi bộ trên phố, bạn có thể mỉm cười với một người lạ không, họ có mỉm cười đáp lại không? Những câu hỏi nhỏ được các chuyên gia đặt ra để khảo sát. Đây cũng là cách bạn trải nghiệm một điểm đến mới, nơi bạn đang thực hiện kỳ nghỉ của mình. Sự chào đón nồng nhiệt, đồ ăn ngon, cảnh quan và thời tiết đẹp là những yếu tố giúp một du khách quyết định quay lại một điểm đến.

Cây lộc vừng ở hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội. Ảnh: Kiều Dương

Porto, Bồ Đào Nha, đứng đầu danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới.

Kết quả khảo sát cho thấy người dân Porto, Bồ Đào Nha, tự hào về sự thân thiện của thành phố mình hơn bất kỳ nơi nào khác. Có tới 85% người dân Porto nói rằng hàng xóm của họ rất tốt bụng.

Porto cũng đứng thứ 4 về vẻ đẹp, thứ 12 về hạnh phúc và thứ 8 trong bảng xếp hạng tổng thể. Gần đây nhất, thành phố được vinh danh là "Điểm đến thành phố tốt nhất" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2025).

Xếp thứ hai là Bilbao (Tây Ban Nha), nơi 71% người dân bản địa được khảo sát cho rằng thành phố của họ hiếu khách. Còn 3 thành phố Tây Ban Nha khác góp mặt là Madrid, Valencia và Sevilla.

Đứng thứ ba là Medellin, thành phố lớn thứ hai ở Colombia. Thành phố sôi động này sở hữu nền ẩm thực đặc sắc, cuộc sống về đêm náo nhiệt và những con người hạnh phúc. 69% người dân tin rằng thành phố của họ sẽ chào đón du khách bằng vòng tay rộng mở.

Danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới 2025:

1. Porto (Bồ Đào Nha)

2. Bilbao (Tây Ban Nha)

3. Medellin (Colombia)

4. Cape Town (Nam Phi)

5. Lagos (Nigeria)

6. Brighton (Anh)

7. Madrid (Tây Ban Nha)

8. Lisbon (Bồ Đào Nha)

9. Chicago (Mỹ)

10. Belfast (Anh)

11. Hà Nội (Việt Nam)

12. New Orleans (Mỹ)

13. Valencia (Tây Ban Nha)

14. Glasgow (Anh)

15. Abu Dhabi (UAE)

16. Chiang Mai (Thái Lan)

17. Montreal (Canada)

18. Seville (Tây Ban Nha)

19. Brisbane (Australia)

20. Dubai (UAE)

Time Out là tạp chí chuyên về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và giải trí. Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), tạp chí hiện hoạt động như một chuyên trang số, cung cấp gợi ý về nhà hàng, sự kiện và trải nghiệm độc đáo, trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách lẫn người dân địa phương.

Tâm Anh (theo Time Out)