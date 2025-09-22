Hà Nội vào top những điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Tạp chí Time Out bình chọn Hà Nội là điểm đến lý tưởng để ngắm mùa thu, với sắc lá đỏ, vàng trong không khí se lạnh cùng trải nghiệm Tết Trung thu đa sắc ở phố cổ.

Theo Time Out, Hà Nội xếp thứ 5 trong danh sách các điểm đến ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á. Tạp chí Anh miêu tả thủ đô của Việt Nam "có một mùa thu rất riêng" so với những điểm đến khác trong châu lục.

Khung cảnh lá vàng tại hồ Hoàn Kiếm đầu tháng 9. Ảnh: Nguyễn Mỹ Linh

Hà Nội chưa phải điểm đến quen thuộc với khách quốc tế để ngắm mùa thu. Time Out gợi ý du khách nên dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để chiêm ngưỡng sắc lá đỏ, vàng đặc trưng. Đây cũng là mùa thu hoạch ở miền Bắc, trùng dịp Tết Trung thu, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngoài ngắm cảnh, du khách có thể hòa mình vào lễ hội với âm nhạc truyền thống, múa lân và thưởng thức bánh trung thu nhân hạt sen, trứng muối, đậu xanh.

"Khi màn đêm buông xuống, phố phường sáng bừng bởi muôn kiểu đèn lồng, tạo nên khung cảnh lung linh, cuốn hút", tạp chí Time Out mô tả.

Ấn phẩm này cũng gợi ý du khách tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để trải nghiệm mùa thu Hà Nội.

Du khách check in lá vàng tại bờ hồ Hoàn Kiếm đầu tháng 9. Ảnh: Nguyễn Mỹ Linh

Ngoài Thủ đô của Việt Nam, 6 cái tên còn lại xuất hiện trong danh sách còn có Ibaraki và Kyoto (Nhật Bản); đảo Nami (Hàn Quốc); khu thắng cảnh quốc gia Alishan (Đài Loan, Trung Quốc); công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới và Vườn quốc gia Thung lũng Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Time Out là tạp chí chuyên về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và giải trí. Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), tạp chí hiện hoạt động như một chuyên trang số, cung cấp gợi ý về nhà hàng, sự kiện và trải nghiệm độc đáo, trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách lẫn người dân địa phương.

Tuấn Anh (Theo Time out)