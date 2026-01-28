Hà Nội vào top điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026

Hà Nội xếp thứ 8 trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026 do tạp chí Mỹ U.S. News & World Report bình chọn.

Bảng xếp hạng được cập nhật vào cuối năm 2025, được xây dựng dựa trên các tiêu chí gồm chi phí tại địa phương, khả năng tiếp cận, ẩm thực, sự đa dạng điểm tham quan và phản hồi của độc giả. Theo tạp chí Mỹ, Hà Nội là lựa chọn phù hợp với những du khách lần đầu đến Việt Nam, nhờ sự giao thoa giữa nhịp sống sôi động và không gian hồ nước yên bình.

Du khách nước ngoài check in ở quảng trường Ba Đình tháng 9/2025. Ảnh: Hoàng Giang

US News mô tả thủ đô Việt Nam mang đến trải nghiệm trọn vẹn về lịch sử, văn hóa, mua sắm, ẩm thực và cảnh quan. Hành trình khám phá có thể bắt đầu bằng một ly cà phê trứng, dạo quanh khu phố cổ với những con phố nhỏ đầy sắc màu, sau đó thưởng thức ẩm thực đường phố.

Về tham quan, du khách có nhiều lựa chọn từ bảo tàng, đền chùa, khu phố cổ đến các khu chợ truyền thống. Hai điểm đến được gợi ý cho những người yêu lịch sử là Văn Miếu - Quốc Tử Giám và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách nước ngoài trải nghiệm ở phố đường tàu Hà Nội tháng 9/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Trong top 10 năm nay còn có núi Phú Sĩ, Tokyo, (Nhật Bản); quần đảo Palawan (Philippines); Seoul (Hàn Quốc); Sri Lanka; Chiang Mai (Thái Lan), Bhutan và Bali (Indonesia).

Đứng đầu danh sách là núi Phú Sĩ và Tokyo. Theo US News, Phú Sĩ có thể ghé thăm quanh năm, phù hợp cho chuyến đi trong ngày từ Tokyo nhưng cũng xứng đáng để khám phá sâu hơn. Tokyo được giới thiệu là "thánh địa ẩm thực" với sushi, ramen, các quán bar trên cao và số lượng nhà hàng Michelin hàng đầu thế giới.

Khách du lịch ngắm tuyết đầu mùa ở núi Phú Sĩ, từ Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, ngày 23/10. Ảnh: Kyodo

Xếp thứ ba là quần đảo Palawan, nằm giữa biển Sulu và Biển Đông, nổi bật với bãi cát trắng thích hợp cho bơi lội và lặn biển. El Nido và Coron là hai điểm đến được du khách ưa chuộng tại khu vực này.

US News & World Report được thành lập năm 1933, là tổ chức truyền thông uy tín của Mỹ, nổi tiếng với các bảng xếp hạng và đánh giá trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh tế và du lịch. Các danh sách "Best Places to Visit" của US News thường được xem là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách quốc tế khi lên kế hoạch du lịch.

Tuấn Anh (Theo US News)