Hà Nội vào top 6 thành phố có chi phí vui chơi rẻ nhất thế giới

Tạp chí Time Out xếp thủ đô Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến có chi phí ăn uống, giải trí hợp lý nhất toàn cầu, dựa trên khảo sát hơn 18.000 người.

Ngày 12/12, tạp chí du lịch Time Out công bố bảng xếp hạng "Những thành phố đắt/rẻ nhất để sống trên toàn thế giới". Ở hạng mục "Những thành phố có mức sống hợp túi tiền nhất", Hà Nội xếp thứ 6, sau Medellin (Colombia), Bogota (Colombia), Bắc Kinh (Trung Quốc), New Orleans (Mỹ) và Naples (Italy).

Kết quả này cũng tương đồng với trải nghiệm của nhiều du khách quốc tế khi tới Việt Nam. Trong bài chia sẻ về chuyến đi Hà Nội tháng 9/2024, chủ blog Finding Alexx miêu tả Hà Nội là "thiên đường ngân sách" nơi giá trị đồng tiền của du khách nước ngoài được phát huy tối đa. Anh tìm thấy những chỗ nghỉ dạng hostel siêu rẻ, chỉ dao động từ 75.000 đến 150.000 đồng cho một đêm tại trung tâm.

"Hà Nội là minh chứng rõ nhất cho việc bạn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ phong phú ngay cả khi túi tiền eo hẹp", chủ blog nói.

Nhóm du khách TP HCM chụp ảnh ở Nhà thờ lớn Hà Nội tháng 10. Ảnh: Hoàng Giang

Vào tháng 1, Matt, du mục kỹ thuật số, cũng khẳng định Hà Nội là một trong những thành phố có chi phí dễ tiếp cận nhất châu Á cho du khách muốn đi du lịch dài ngày mà không tốn kém. Một du khách bụi có thể sống khá thoải mái chỉ với ngân sách khoảng 600.000 đồng mỗi ngày cho các nhu cầu cơ bản. Số tiền này đã bao gồm việc lưu trú tại các phòng tập thể sạch sẽ, thưởng thức ba bữa ăn đường phố thơm ngon và sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ.

Ở chiều ngược lại, Seoul (Hàn Quốc) được bình chọn là thành phố đắt đỏ nhất tổng thể với chỉ 30% người dân đánh giá ăn uống ở nhà hàng là hợp túi tiền; 21% cho một buổi tối vui chơi và 27% cho uống rượu. Oslo ở Na Uy còn thấp hơn ở hạng mục ăn ngoài khi chỉ 24% nghĩ đáng tiền. London (Anh) bị người địa phương đánh giá đắt nhất cho một buổi tối vui chơi (16%) nhưng lại hợp lý nhất để xem nghệ thuật khi 83% đồng tình.

Để đưa ra bảng xếp hạng, Time Out đã khảo sát hơn 18.000 cư dân của hơn 100 thành phố trên toàn cầu về mức độ chi phí của các hoạt động sinh hoạt và vui chơi hằng ngày, từ việc uống cà phê đến đi chơi buổi tối.

Dựa trên tỷ lệ người trả lời cho rằng các hoạt động này "rẻ hoặc miễn phí" và "có thể chi trả được", Time Out tính toán để xác định những thành phố "hợp túi tiền nhất" và "đắt nhất". Khảo sát tập trung vào chi phí đi chơi ở thành phố và không hỏi về nhà ở, tiền thuê nhà hay thực phẩm hàng ngày.

Những thành phố đắt nhất Những thành phố hợp túi tiền nhất Seoul, Hàn Quốc Medellin, Colombia Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Bogota, Colombia Oslo, Na Uy Bắc Kinh, Trung Quốc Stockholm, Thụy Điển New Orleans, Mỹ Kyoto, Nhật Bản Naples, Italy Athens, Hy Lạp Hà Nội, Việt Nam Sydney, Australia Chiang Mai, Thái Lan Aukland, New Zealand Thượng Hải, Trung Quốc Munich, Đức Lima, Peru Brisbane, Australia Jakarta, Indonesia

Hoài Anh (Theo Time Out, Finding Alexx, Nomadic Matt)