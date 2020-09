Hà Nội vào chung kết Cup Quốc gia

Hà NộiNhờ hat-trick của Văn Quyết và cú đúp kiến tạo của Quang Hải, đội chủ nhà thắng TP HCM 5-1 ở bán kết Cup Quốc gia tối 16/9.

Bàn thắng: Văn Quyết 45', 75', 90'+1, Thành Chung 47', Quang Hải 63' - Văn Thuận 49'.

Hà Nội - TP HCM Diễn biến trận đấu Hà Nội - TP HCM.

Kết quả sau 90 phút và diễn biến trong hiệp một hoàn toàn trái ngược. TP HCM nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng vượt trội, và có những cơ hội ăn bàn rõ nét trong suốt hai phần ba thời gian của 45 phút đầu tiên. Trong hiệp một, họ là đội sút nhiều hơn (6 so với 4), sút trúng đích nhỉnh hơn (2 so với 1), và hưởng nhiều phạt góc hơn (5 so với 4). Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng, đội quân của Chung Hae-seong lại không làm được.

Chỉ tung ra một ngoại binh duy nhất là Moses và thiếu nhiều trụ cột ở cả hàng công lẫn thủ, Hà Nội nhập cuộc một cách từ tốn. Thành Chung tiếp tục được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng trong vai trò tiền đạo mũi nhọn, với nhiệm vụ chính là làm tường và pressing tuyến phòng ngự vốn cũng "thủng" nhiều chỗ của đội khách. Tuyển thủ Việt Nam làm tốt cả hai công việc, nhưng thiếu sự hỗ trợ của các vệ tinh khi cả Văn Quyết, Quang Hải lẫn Hùng Dũng bị lạc nhịp.

Phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, bước ngoặt của trận đấu mới xảy ra. Từ quả đá phạt ở cự ly chừng 30m, Quang Hải treo bóng điểm rơi cho Văn Quyết băng xuống phá bẫy việt vị. Hàng thủ TP HCM đứng cả lại và không kịp lùi về hỗ trợ. Trong tình huống năm ăn năm thua sau đó, đội trưởng Hà Nội quyết tâm và nhanh hơn Bùi Tiến Dũng một nhịp. Anh kịp chạm chân vào bóng, và đưa Hà Nội vượt lên ngay trước giờ nghỉ.

Văn Quyết (phải) mở tỷ số cho Hà Nội cuối hiệp một. Ảnh: Giang Huy.

HLV Chung Hae-seong đã dày công chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Hàng Đẫy tối 16/9. Sau khi thua cả hai trận trong năm 2020, ông thầy người Hàn Quốc phong tỏa chặt hai cánh, và chỉ tấn công dựa trên sức càn lướt của cặp đôi ngoại binh Rodriguez - Ortiz. Những điều chỉnh này cộng với lối chơi chậm rãi giúp TP HCM không những cầm bóng vượt trội, có lúc tới 63%, mà còn tạo ra những cơ hội rõ nét. Phút 18, Rodriguez rảnh chân sút bóng sát mép 16m50. Ba phút sau, tới lượt Ortiz làm tường cho Phi Sơn dứt điểm từ tuyến hai. Tuy nhiên, Tấn Trường chơi tập trung và cản phá thành công.

Mãi tới phút 32, Hà Nội mới có cơ hội ăn bàn đầu tiên, khi Tấn Tài phá bẫy việt vị, rồi lốp bóng qua người Tiến Dũng. Dù không thành bàn, nỗ lực của tân binh Hà Nội giúp tâm lý đội chủ nhà thêm vững vàng, rồi được cụ thể hóa bằng pha mở tỷ số của Văn Quyết.

Văn Quyết và Quang Hải là hai ngôi sao chơi nổi bật nhất trong đội hình Hà Nội. Ảnh: Lâm Thỏa.

Khi gánh nặng tâm lý được cởi bỏ, Hà Nội trở lại hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng. Hai phút sau giờ nghỉ, vẫn là một tình huống cố định được thực hiện bởi Quang Hải, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu ngược, đưa bóng vào góc xa của Thành Chung. Đây là bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp của trung vệ này khi lên đá tiền đạo - một hiệu suất đáng nể với ngay cả những tiền đạo xịn.

Hai bàn thua, đều từ những pha bóng chết, còn đặt ra những câu hỏi về sự tập trung của TP HCM. Đội bóng miền Nam không muốn quá tam ba bận thua Hà Nội trong một mùa giải, nhưng họ lại thiếu bản lĩnh ở những thời khắc cần sự tỉnh táo. Khả năng ra vào của Bùi Tiến Dũng cũng là một vấn đề. Ở bàn thua đầu tiên, anh thiếu cái uy và độ lì cần thiết khi đối đầu Văn Quyết. Trong bàn thua thứ hai, không cầu thủ áo đỏ nào kèm Thành Chung, còn Tiến Dũng tiếp tục đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Hai bàn thua, trong vòng ít phút, khiến TP HCM suýt đầu hàng sớm, nếu như không có bàn rút ngắn của Văn Thuận. Số 14 của TP HCM từng ấn định chiến thắng 3-2 trước Bà Rịa - Vũng Tàu và tiếp tục cái duyên ghi bàn tại Cup Quốc gia khi có mặt đúng lúc, sút chìm hiểm hóc bằng chân trái sau đường nhả lại của Phi Sơn. Bàn gỡ đúng hai phút sau pha lập công của Thành Chung giúp đội khách xốc lại tinh thần. Tuy nhiên, họ tỏ ra vội vã khi dâng cao quá sớm để tìm bàn gỡ và để lộ ra nhiều khoảng trống trước cấm địa.

Văn Thuận (áo đỏ) ghi hai bàn trong hai trận liên tiếp cho TP HCM. Ảnh: Lâm Thỏa.

Đội hình thi đấu

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Moses, Hùng Dũng, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Quyết, Thành Chung.

TP HCM: Tiến Dũng, Viết Phú, Tùng Quốc, Công Thành, Ngọc Đức, Soo Yong-duk, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Phi Sơn, Rodriguez, Ortiz.

Thắng Nguyễn