Hà Nội vắng, TP HCM tấp nập khách mua vàng ngày vía Thần Tài

"Biết mua vàng ngày này sẽ đắt hơn nhưng tôi vẫn chấp nhận. Mua vàng lấy may cho gia đình nên giá có chênh một chút vẫn chấp nhận được", ông Tô Hoà Bình (quận Đống Đa), người đầu tiên mua vàng từ sáng sớm nói. Giá vàng SJC mở cửa hôm nay dao động 61,7 - 62,7 triệu đồng một lượng, tăng khoảng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, còn nếu so với đầu ngày 9/2, mỗi lượng hiện đắt hơn 600.000 đồng.