Hà Nội và Cao Bằng lại xuất hiện mưa đá

Rạng sáng nay, Hà Nội xuất hiện mưa đá ở hàng loạt phường xã, chủ yếu ở ngoại thành; Cao Bằng mưa đá và giông lốc đã làm thủng, cuốn bay mái nhà dân.

Khoảng 1h ngày 1/4, vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa đá cho 28 xã phường ở Hà Nội, trong đó có Yên Hòa, Vĩnh Hưng, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, Yên Nghĩa, Hát Môn, An Khánh... Sau đó vùng mây di chuyển, gây mưa một số phường trung tâm như Thanh Xuân.

Chị Hải Yên ở Đan Phượng cho biết mưa đá hạt nhỏ xuất hiện lúc 2h, duy trì khoảng 5 phút, sau đó chuyển sang mưa lớn.

Mưa đá hạt dày ở xã Nam Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Cao Bằng

Tại Cao Bằng, 16h hôm qua, mưa đá trút xuống xã Hà Quảng trong khoảng 15 phút, đến tối thì xuất hiện ở xã Minh Khai, Nam Quang. Hạt mưa đá dày, kích cỡ 1-2 cm, cùng giông lốc đã khiến nhiều mái nhiều nhà dân bị thủng hoặc cuốn bay. Nhà chức trách đang thống kê thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lúc 4h40 tiếp tục phát tin cảnh báo vùng mây đối lưu đang phát triển ở 28 phường xã Yên Hòa, Vĩnh Hưng, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì, Yên Nghĩa, Hát Môn, An Khánh, Quốc Oai, Hưng Đạo, Phú Cát, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hương Sơn.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường xã nói trên, sau đó sẽ mở rộng sang nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là lần thứ hai miền Bắc xuất hiện giông lốc, mưa đá diện rộng. Trước đó hai ngày 29-30/3, hiện tượng này đã khiến 6 người chết. Trong đó, có các trường hợp bị sét đánh tại Tuyên Quang và Sơn La, cùng nạn nhân tử vong do lật thuyền khi giông lốc trên biển và sông, hồ. Ngoài ra, 9 người bị thương.

Thiên tai cũng làm 13 ngôi nhà sập đổ, hơn 6.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm công trình, trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng; hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng bị thiệt hại.

Miền Bắc đang chuyển từ mùa xuân sang hè, thời tiết thường xuất hiện các hình thái cực đoan như giông lốc, mưa đá, sấm sét. Mưa đá hình thành do sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khối không khí lạnh và nền nhiệt tăng nhanh ban ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây giông phát triển mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Cơ quan khí tượng khuyến khích người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

Gia Chính