Hà Nội truy quét ổ mại dâm núp bóng 'tổ hợp karaoke', triệu tập 86 người

Các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1, ở xã An Khánh bị cáo buộc tổ chức môi giới cho khách mua dâm, dẫn đến các nhà nghỉ quen có camera cảnh giới từ ngoài đường.

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt 19 người để điều tra về các tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm và Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo công an, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ ở thôn Phương Quan, xã An Khánh có hoạt động mại dâm. Khi gặp khách có nhu cầu, nhân viên quản lý của quán karaoke sẽ điều gái bán dâm từ nhà trọ gần đó đến để ngã giá.

Nếu đồng ý, gái bán dâm phải thông báo và được sự đồng ý của viên quản lý. Chốt xong, các quán karaoke điều taxi quen đưa đón khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ gần đó.

Những nhà nghỉ này sẽ bố trí camera quan sát bên ngoài để cảnh giới. Họ chỉ cho taxi quen hoặc phải được thông báo trước mới mở cửa cho thuê phòng.

Ba người trong số các nghi phạm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 11, cảnh sát hình sự cùng Công an xã An Khánh đồng loạt kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Ba Sao, Amazing và nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh. Tại đây, công an phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm, 4 đôi đang chuẩn bị và đang ra về.

Những người liên quan khai được môi giới tại quán Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1. Phòng Cảnh sát hình sự sau đó triệu tập 86 người có liên quan bao gồm chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm, khách mua dâm.

Phạm Dự