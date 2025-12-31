Hà Nội, TP HCM dàn trận pháo hoa đón năm 2026

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Sáng nay, công tác chuẩn bị tất bật tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), một trong những điểm bắn pháo hoa của thành phố.