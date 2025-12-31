Hà Nội, TP HCM dàn trận pháo hoa đón năm 2026

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.
Sáng nay, công tác chuẩn bị tất bật tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), một trong những điểm bắn pháo hoa của thành phố.
Chiến sĩ dùng giấy bạc bịt nòng pháo để đảm bảo an toàn và tránh mưa trước giờ bắn.
Ngoài điểm vườn hoa Lạc Long Quân, tại phường Hoàn Kiếm cũng có 2 trận địa pháo gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội, đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông) cũng diễn ra đồng thời bắn pháo hoa đón năm mới.
Hai trận địa tại hồ Hoàn Kiếm mỗi trận địa 700 quả; pháo hoa tầm thấp mỗi trận địa 60 giàn và nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên, người dân Thủ đô ngắm pháo hoa hỏa thuật được bắn từ 3 điểm đặt giữa hồ Hoàn Kiếm.
Tối nay, Hà Nội cũng tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Tại TP HCM, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, các chiến sĩ chuẩn bị giàn hỏa thuật cho khoảng 1.300 quả pháo hoa đón năm mới.
Năm nay, thành phố bắn khoảng 2.500 quả pháo hoa đón năm mới ở các điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu).
Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thời gian bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026.
Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí Bộ tư lệnh TP HCM cho biết, năm nay có khoảng 100 quả pháo đặc biệt được bắn lên tạo hiệu ứng bông lúa, hoa đỗ quyên, hình trái tim, chuột Mickey, nhiều màu sắc rực rỡ hơn các năm.
Sau khi cho pháo tầm cao vào ống, những dây mồi lửa điện được đấu nối với thanh điều khiển. Công việc này là một trong những khâu cuối cùng khi lắp pháo hoa.
Bên cạnh pháo hoa, TP HCM tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: đêm Countdown 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực mở rộng đường Lê Lợi - Công viên Lam Sơn - Nhà hát Thành phố.
Giang Huy - Thanh Tùng