Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị hơn 2.000 tỷ ở phía nam

Hà Nội thông báo tìm nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị Nam Chính ở xã Phú Xuyên với quy mô vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo thông báo của thành phố, Khu đô thị Nam Chính sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV. Dự án nằm tại xã Phú Xuyên - phía nam của thủ đô, cách trung tâm khoảng 30 km.

Tổng diện tích dự án hơn 34,3 ha. Trong đó đất ở chiếm gần 5 ha gồm nhà liền kề, biệt thự cao 4-5 tầng và đất xây chung cư nhà xã hội cao 9 tầng. Tổng nguồn cung có 358 căn nhà thấp tầng và 360 căn hộ.

Dự án còn được bố trí đất công cộng, hỗn hợp, trường học, cây xanh, mặt nước... Quy mô dân số gần 1.970 người.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2.021 tỷ đồng, chưa gồm tiền sử dụng, thuê đất và chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiến độ triển khai dự án từ 2025 đến 2029.

Nhà đầu tư cần hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội, vườn hoa cây xanh, nhà văn hóa trước khi người dân vào ở.

Từ đầu năm đến nay, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội tăng mạnh với giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 21.100 căn chung cư mở bán mới, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá chào bán trung bình vượt 90 triệu đồng một m2. Tương tự, phân khúc nhà thấp tầng ghi nhận hơn 620 căn với đơn giá trung bình 198 triệu đồng một m2.

Ngọc Diễm