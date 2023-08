Hà Nội thu hồi gần 5,3 ha đất dự án tỷ USD của Bitexco

Hà Nội yêu cầu thu hồi hơn 52.900 m2 đất tại dự án Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (The Manor Central Park) trước ngày 15/9.

Cuối tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND TP Hà Nội về việc Tập đoàn Bitexco không phối hợp bàn giao 52.936 m2 đất được yêu cầu thu hồi tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park) tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Trong văn bản gửi ngày 17/8, Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo yêu cầu Bitexco bàn giao các diện tích đất đang quản lý trước ngày 15/9. Nếu hết thời hạn trên, chủ đầu tư dự án vẫn không phối hợp, UBND TP Hà Nội giao hai Sở đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất.

Đồng thời, Hà Nội cũng giao UBND quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư có biện pháp chấm dứt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trái phép trên diện tích do Bitexco đang quản lý để bàn giao cho thành phố.

Dự án khu đô thị Nam đường Vành đai 3 quy mô khoảng 90 ha, được Hà Nội phê duyệt hồi tháng 4/2011 nhưng đến năm 2014 mới khởi công. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1,9 tỷ USD. Đây là diện tích đất đối ứng được Hà Nội giao cho Công ty cổ phần Bitexco khi thực hiện dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) - đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Một số hạng mục của dự án The Manor Central Park đã được bàn giao cho cư dân và đưa vào vận hành. Nhiều căn biệt thự, shophouse tại dự án được bán với giá 1-3 triệu USD.

Phản hồi về chỉ đạo của Hà Nội, Bitexco cho biết phần diện tích 5,3 ha được đề nghị thu hồi trên gồm 5 ô đất là quỹ đất dự phòng đối ứng cho dự án BT và một ô đất là quỹ 20% của dự án The Manor Central Park (giai đoạn 1). Các ô đất đều đã được giải phóng mặt bằng và đang ươm cây. Riêng tại ô đất 18 có một trạm trộn bê tông đã được cấp giấy phép sản xuất phục vụ cho dự án.

Theo đại diện Bitexco, ngày 22/12/2022, đơn vị đã họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội về việc thống nhất kế hoạch thu hồi diện tích đất trên. Song doanh nghiệp cũng cho biết nguyện vọng là được triển khai tiếp các phần đất này. Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi kiến nghị, đề xuất Hà Nội phê duyệt hồ sơ đầu tư giai đoạn 2 của dự án, cũng như chấp thuận cho công ty được xây dựng tại các ô đất thuộc phần quỹ đất 5,3 ha nói trên. Cuối tháng 11 năm ngoái, Bitexco tiếp tục đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội xem xét, lùi thời hạn bàn giao đất đến khi có ý kiến cuối cùng của các cấp có thẩm quyền.

Bitexco thành lập năm 1985 do ông Vũ Quang Hội làm Chủ tịch HĐQT, tiền thân là một công ty dệt tại Thái Bình. Sau hơn 30 năm hoạt động, doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành gồm: bất động sản, điện và sản xuất. Tập đoàn này hiện sở hữu Bitexco Financial Tower (TP HCM), Khu đô thị The Manor (Mễ Trì, Hà Nội), khách sạn JW Marriott Hanoi và một số dự án tại Lào Cai, Huế...

