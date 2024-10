Hà Nội thêm 5 dự án nhà ở được bán cho người nước ngoài

Hà Nội có thêm 5 dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở, theo Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án được phép bán cho người nước ngoài sở hữu, tính tới tháng 10. Theo đó, 5 dự án này nằm tại quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, đa phần là chung cư cao cấp. Giá thị trường rao bán quanh 70-100 triệu đồng một m2.

Ba dự án trong số này nằm trong khu đô thị Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Cụ thể, 3 tòa chung cư Z38M.1, Z38.1 và U39.1 thuộc lô đất F2-F4-CH04, tên thương mại là Imperia Smart City, được phép bán cho người nước ngoài.

Hai tòa chung cư khác cũng thuộc tổ hợp Imperia Smart City, là Z38M.1 và Z38.1 thuộc lô đất F2-F4-CH05. Đây là các dự án do Công ty cổ phần HBI làm chủ đầu tư.

Dự án Masteri West Heights nằm trong khu đô thị Vinhomes Smart City cũng đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu, gồm các tòa chung cư U35.1, U35.2, U35.3 thuộc lô đất F2-CH01. Dự án do Công ty cổ phần phát triển kinh doanh bất động sản SV Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, tòa HH2-1A thuộc dự án The Matrix One của Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh cũng được nhà chức trách cho phép bán cho người nước ngoài. Một dự án khác tại quận Thanh Xuân, là Viha Complex (khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân). Dự án này do liên danh Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ và Công ty cổ phần In và thương mại Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Theo Luật Nhà ở 2023 (hiệu lực từ 1/8), tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của một tòa nhà và không quá 250 căn trên một khu vực có dân số tương đương một phường. Họ cũng có thể được gia hạn sở hữu một lần, với thời hạn không quá 50 năm khi có nhu cầu. Như vậy, thời hạn sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam tối đa là 100 năm, tăng gấp đôi so với trước đây.

Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, từ 2015 đến hết quý III/2023, có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, trong đó, Hà Nội chiếm hơn 50% (khoảng 1.765 căn). Phần lớn người mua đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Malaysia. Riêng nửa đầu năm nay, có trên 1.000 căn hộ tại Hà Nội được bán cho người nước ngoài.

