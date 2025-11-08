Hà Nội thập niên 1980

Nhà báo Daniel Roussel chụp nhóm trẻ em chơi đùa trên chiếc tàu điện cũ, năm 1984.
Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Giao điểm Việt Nam, diễn ra ngày 1-30/11 ở số 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Các bức ảnh được tác giả thực hiện trong thời gian là phóng viên thường trú của tờ L'Humanité (Nhân đạo) tại Việt Nam, giai đoạn 1980-1986.
Dòng người đi xe đạp ngang qua rạp Tháng 8, phố Hàng Bài, năm 1984.
Rạp Tháng 8 ra đời vào những năm 1940, từng có tên là Majetstic. Thời gian đầu, công trình dành cho sĩ quan, công chức người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Sau một thời gian, rạp đã trở thành địa chỉ quen thuộc của đông đảo khán giả. Thập niên 1980-1990, nơi đây được coi là một trong những rạp chiếu phim ''sang'' nhất Hà Nội bởi vị trí đẹp, có các phòng chiếu lớn.
Một quầy bơm mực bút bi ở Hà Nội cách đây 41 năm.
Thời bao cấp, bút bi không phổ biến nên khi hết mực, người dùng tìm hướng tái sử dụng. Chiếc biển hiệu "Ở đây bơm mực bút bi'' từng xuất hiện trên nhiều con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào. Tại đây, người bán dùng ống tiêm để bơm, lấy bông, cồn tẩy mực. Tùy theo yêu cầu của khách, họ có thể bơm mực màu xanh tím than, đen, đỏ.
Tháng 9/1985, ông Daniel Roussel chụp bức chân dung lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo cùng khẩu hiệu ''Tinh thần Cách mạng tháng Tám muôn năm'' trước Nhà hát Lớn Hà Nội.
Khung cảnh yên bình trên phố cổ qua ống kính Daniel Roussel. ''Không có ôtô, xe máy hay khách du lịch, người Hà Nội cứ bình thản làm công việc của mình'', ông viết.
Một quầy sách nhỏ bên cạnh chiếc bảng ghi nội quy của con phố: "Làm sạch, giữ sạch phố phường là nếp sống văn minh''.
Daniel Roussel là nhà báo, nhà làm phim người Pháp. Ông từng có cơ hội gặp và trò chuyện, phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thực hiện phim tài liệu Cuộc chiến giữa hổ và voi, nói về trận Điện Biên Phủ năm 1954.
Triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey, khắc họa Việt Nam "hồi sinh'' sau chiến tranh, trong đó có nhiều bức được chụp ở Hà Nội.
Trong ảnh, tác giả ghi lại cảnh người dân di chuyển bằng xe đạp trên một con phố vào một ngày mưa 38 năm trước.
Hai em nhỏ cùng đọc báo, năm 1987.
Lily Franey đến Việt Nam qua các chuyến công tác với Hội cứu trợ bình dân Pháp từ năm 1987. Nữ nhà báo dành nhiều tình cảm cho trẻ em, thường chụp nhiều hoạt động của họ.
Người thợ cắt tóc cho bé trai ở một tiệm ngoài đường năm 1987.
Triển lãm Giao điểm Việt Nam thuộc khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi'25 do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Pháp tại Việt Nam chủ trì. Sự kiện diễn ra ngày 1-30/11 tại nhiều địa điểm, gồm 22 triển lãm cá nhân, nhóm của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước, 29 hoạt động bên lề như chiếu phim, hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách, chương trình tham quan nghệ thuật.
Phương Linh