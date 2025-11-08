Hà Nội thập niên 1980

Triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey, khắc họa Việt Nam "hồi sinh'' sau chiến tranh, trong đó có nhiều bức được chụp ở Hà Nội.

Trong ảnh, tác giả ghi lại cảnh người dân di chuyển bằng xe đạp trên một con phố vào một ngày mưa 38 năm trước.