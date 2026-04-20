Hà Nội tăng 25-30% năng lực thoát nước, giảm 60% điểm ngập

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết khi các công trình chống úng ngập khẩn cấp hoàn thành, năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố tăng 25-30%, xử lý khoảng 60% điểm ngập.

Chiều 19/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì cuộc làm việc về tiến độ các công trình giao thông và chống úng ngập, sau hai ngày kiểm tra thực địa.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% so với quy hoạch chung. Trong 4 lưu vực chính gồm tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch diện tích 77 km2 được đầu tư tương đối hoàn chỉnh; các lưu vực còn lại vẫn thiếu đồng bộ về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Theo quy hoạch, toàn thành phố cần 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất khoảng 1.325 m3/s, nhưng hiện mới có 9 trạm lớn vận hành, 6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ. Hệ thống hồ điều hòa cần 5.050 ha nhưng mới đạt khoảng 1.010 ha, tương đương 19%.

Với hạ tầng còn hạn chế, các đợt mưa lớn như tháng 10 và 11/2025, khi lượng mưa vượt công suất thiết kế, Hà Nội xuất hiện 220 điểm úng ngập, trong đó 91 điểm do thành phố quản lý và 119 điểm thuộc các phường, xã.

Để khắc phục, thành phố triển khai 10 công trình khẩn cấp chống úng ngập. Ban Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư 5 trạm bơm, hồ điều hòa và 2 dự án mang tính hệ thống. Trong đó, dự án cải tạo kênh Thụy Phương không chỉ tiêu úng cho khu vực mà còn bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời phục vụ tưới tiêu khoảng 300 ha đất nông nghiệp.

Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai thêm 8 hạng mục kết nối hệ thống ngầm và trạm bơm từ khu vực Phú Thượng qua Hoàng Quốc Việt, hỗ trợ tiêu úng các khu vực Ecopark, Ciputra. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị Ciputra triển khai trạm bơm Phú Thượng công suất 9 m3/s, hoàn thành trước 30/4 để tăng khả năng tiêu thoát khu vực.

Sau đợt mưa lớn năm 2025, khu vực nội đô phát sinh thêm 52 điểm úng ngập. Thành phố đã lắp trạm bơm cho 12 hồ điều hòa, tăng thêm khoảng 800.000 m3 dung tích điều tiết. Cùng với 6 hồ điều hòa đầu tư công, tổng dung tích bổ sung đạt khoảng 1,4 triệu m3. Đến ngày 30/4, toàn bộ các hồ sẽ được nạo vét, lắp trạm bơm để chủ động hạ mực nước trước mưa.

Nhiều điểm úng cục bộ như Đại lộ Thăng Long được bổ sung trạm bơm điều tiết. Tại khu vực chợ Hàng Da, thành phố xây dựng bể ngầm chứa nước mưa dung tích 2.500 m3 - lớn nhất Hà Nội - để giảm ngập tại nút Bát Đàn - Nhà Hỏa - Đường Thành.

Thành phố cũng quyết định đầu tư thêm các dự án khẩn cấp như hồ Chèm diện tích 9 ha, hồ Liên Mạc 22 ha và hệ thống cảm biến cảnh báo úng ngập trên toàn địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, tổng dung tích tiêu thoát nước được bổ sung khoảng 4,8 triệu m3, góp phần giảm tình trạng úng ngập khi mưa lớn. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước 30/4, hoàn thiện cảnh quan trước 30/6, qua đó nâng năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố thêm 25-30% và xử lý khoảng 60% điểm ngập so với trước.

