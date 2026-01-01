Hà Nội siết xe tải lên Vành đai 3 trên cao do quá tải gấp 9 lần

Vành đai 3 trên cao đang gánh lưu lượng phương tiện gấp 9 lần thiết kế, ùn tắc tập trung tại Mai Dịch và Đại lộ Thăng Long, buộc Hà Nội hạn chế xe tải.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối trực tiếp với 3 tuyến cao tốc và 3 tuyến quốc lộ, có 10 vị trí nút giao và lối lên xuống liên thông giữa đường trên cao và đường dưới thấp. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt tại một số điểm kết nối lớn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các nút giao Quốc lộ 5 (cũ), Quốc lộ 5B và Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được đầu tư khác mức hoàn chỉnh, giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn tập trung nghiêm trọng tại hai lối lên xuống Đại lộ Thăng Long và nút giao Mai Dịch - Quốc lộ 32. Đây là các điểm trung chuyển giữa cao tốc, quốc lộ với một đoạn đường đô thị trước khi phương tiện lên Vành đai 3 trên cao, khiến lượng xe tải lớn và container lưu thông rất cao, nhất là vào giờ cao điểm.

Số liệu đếm lưu lượng phương tiện cho thấy tại nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu trong giờ cao điểm, mỗi hướng có từ 800 đến hơn 1.100 xe tải trên 10 tấn và hàng trăm xe container. Tại nút giao Đại lộ Thăng Long, mỗi khung giờ cao điểm ghi nhận từ 500 đến hơn 1.200 xe tải lớn cùng hàng trăm xe container lưu thông qua các hướng lên Vành đai 3 trên cao.

Ngoài lượng xe tải lớn, thống kê chung cho thấy lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đạt khoảng 143.000 xe mỗi ngày đêm, trong khi tiêu chuẩn thiết kế chỉ khoảng 25.000 xe. Việc các phương tiện trọng tải lớn di chuyển chậm, chen chúc cùng ôtô con tại các lối lên xuống làm gia tăng nguy cơ va chạm, đồng thời gây ùn tắc kéo dài cả trên tuyến trên cao và các nút giao phía dưới.

Ùn tắc ở đường Vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp. Ảnh: Phạm Chiểu

Từ thực trạng trên, Sở Xây dựng đề xuất và được thành phố thống nhất thí điểm cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn và xe container lưu thông lên Vành đai 3 trên cao qua hai nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu và Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Thời gian hạn chế vào giờ cao điểm sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 20h00, áp dụng từ 1/1/2026 trong 3 tháng, nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Vành đai 3 trên cao (dài khoảng 65 km) là tuyến đường cao tốc do thành phố quản lý, phục vụ kết nối các quận/huyện cũ, như: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh. Vành đai 3 trên cao được thiết kế 2 làn đôi, 1 làn khẩn cấp mỗi chiều đường.

Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài theo quy hoạch 285 km, trong đó có 5 tuyến vành đai chính (1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (2,5 và 3,5). Hiện mới có tuyến đường vành đai 2, 3 cơ bản khép kín, vành đai 2 còn đoạn mở rộng đường dưới thấp và làm đường trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy chưa triển khai; vành đai 3 còn hơn 10 km đang thi công trên địa bàn huyện Đông Anh cũ. Tuyến vành đai 1 còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2026. Vành đai 2,5; 3,5; 4 đang được khẩn trương triển khai, vành đai 5 dự kiến khởi công trong năm 2026.

Võ Hải