Hà Nội sẽ xóa sổ 231 chợ cóc

Hà Nội sẽ giải tỏa toàn bộ 231 chợ cóc nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Theo rà soát, thành phố phân loại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thành 4 nhóm để triển khai lộ trình xử lý. Nhóm 1 gồm các chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là điểm nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026.

Nhóm 2 là các chợ cóc dưới 50 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm 3 gồm các chợ cóc từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, hoàn thành trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 là các chợ cóc trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu năm, tính chất phức tạp, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Song song với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.

Chính quyền cơ sở được giao chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giải tỏa chợ cóc trên địa bàn theo nguyên tắc "6 rõ", huy động các lực lượng tổ chức tuyên truyền, đối thoại, ký cam kết với hộ kinh doanh, đồng thời vận động người dân hình thành thói quen mua bán tại các chợ chính quy.

Sau giải tỏa, các địa phương sẽ duy trì tuần tra, kiểm tra thường xuyên, bố trí lực lượng chốt giữ, kết hợp kẻ vạch, cắm biển cấm và ứng dụng công nghệ để phòng ngừa tái phát.

Hà Nội từng nhiều lần đặt mục tiêu xóa chợ cóc từ những năm 2000 và lồng ghép nhiệm vụ này trong các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, đến nay, tại nhiều phường, xã vẫn tồn tại hàng trăm chợ cóc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, buộc thành phố phải xây dựng lộ trình xử lý tổng thể và dài hạn.

