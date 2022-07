Hà Nội sẽ xây 5 khu nhà ở xã hội tập trung

Thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng 5 khu nhà ở xã hội tập trung, trong đó hai khu đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Sáng 8/7, HĐND TP Hà Nội thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Để đáp ứng nhu cầu gần 7 triệu m2 sàn nhà ở xã hội đến 2030, thành phố lên kế hoạch đầu tư xây 1-2 khu nhà ở tập trung và chuẩn bị đầu tư các khu còn lại. Hai khu đã được quy hoạch ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh gồm khu nhà ở xã hội tập trung và khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh (Green Link City).

Ba khu nhà ở xã hội tập trung đang nghiên cứu quy hoạch tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Khu nhà ở xã hội CT3, CT4 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Xuân Hải

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có nhà ở xã hội phục vụ người lao động; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tăng từ 27 m2 hiện nay lên 32 m2.

Thành phố sẽ xây mới gần 20 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; mỗi căn hộ có diện tích tối thiểu 40 m2. Trong đó, những căn khoảng 45 m2 sẽ tăng lên, đảm bảo giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Chương trình phát triển nhà ở của Hà Nội nêu rõ sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang triển khai và ưu tiên cải tạo, xây dựng lại 6 khu có nhà nguy hiểm cấp D; tiếp tục chỉnh trang nhà ở, khu phố cũ.

Mục tiêu là tiếp tục xóa nhà tạm, nhà đơn sơ, trong đó tập trung tại các khu nhà "ổ chuột" gần chân cầu, ven sông, kênh trên địa bàn. Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố được kỳ vọng đạt 90%, trong đó vùng đô thị 95%, nông thôn là 85%.

Nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 11.700 tỷ đồng.

Danh mục nhà đất phải di dời

Cũng trong sáng 8/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn (đợt 1).

9 cơ sở nhà, đất tại 12 quận đề xuất di dời gồm: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Việc di dời các cơ sở nhà, đất trên góp phần tạo thêm quỹ đất cho khu vực nội thành xây dựng các công trình công cộng, đảm bảo hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan kiến trúc và văn minh đô thị.

Võ Hải