Hà Nội sẽ triển khai hai siêu dự án gần 1,8 triệu tỷ đồng

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic. Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic (khu B).

Tổng diện tích dự án hơn 9.170 ha trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D). Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000. Tiến độ đặt ra là hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Trong khi đó, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Các hạng mục chính gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300 ha và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Thủ đô. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ và hạ tầng vùng ven sông.

Phối cảnh Đại lộ sông Hồng được liên danh nhà đầu tư đưa ra hồi tháng 11.

Theo Thành ủy Hà Nội, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ Hà Nội đang khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 18, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội gắn với việc hoàn thiện thể chế, hoàn thiện quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định hai dự án trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "Kỳ tích sông Hồng". Bên cạnh đó hai dự án cũng phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho hay sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, ngày 12/12 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch chiều nay (13/12) HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua chủ trương hai dự án nêu trên. Nếu được cơ quan dân cử thành phố thông qua, dự kiến hai dự án được khởi công hai dự án vào ngày 19/12 và đặt mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Võ Hải