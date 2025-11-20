Hà Nội sẽ thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình

UBND Hà Nội sẽ bán đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần Giầy Thượng Đình, tức thoái toàn bộ 68,67% vốn để thu về ít nhất 130,9 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá số cổ phần tại Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (GTD). Số lượng bán đấu giá là hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương 68,67%, bằng toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng một cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước. Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12.

Một số sản phẩm nổi bật của Giầy Thượng Đình. Ảnh: GTD

Được thành lập năm 1957, Giầy Thượng Đình từng là một thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Sau thời kỳ hội nhập, mặt hàng giày dép của Thái Lan và một số nước lân cận xuất hiện ngày càng nhiều cùng sự du nhập của những thương hiệu lớn như Nike hay Adidas đã đánh bật Thượng Đình khỏi những thành phố lớn.

Trong 10 năm gần đây, doanh nghiệp này chỉ có lãi trong 3 năm. Còn lại họ lỗ từ hàng trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu giảm gần 2% về gần 78,8 tỷ đồng. Giá vốn và nhóm các chi phí thường xuyên tăng lên khiến công ty lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, gấp khoảng 2,6 lần năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp, GTD bị thâm hụt lợi nhuận. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát trên thế giới khiến đơn hàng không ổn định. Ở thị trường nội địa, tiêu thụ giảm 14,5% dù công ty mở thêm kênh bán hàng online, tìm kiếm khách đặt hàng mới, có chính sách kích cầu.

Cùng với nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả ngân hàng, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Điều này khiến kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Giầy Thượng Đình.

Ở những năm trước, doanh nghiệp này cũng thường xuyên bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Tuy nhiên, ban giám đốc cam kết cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, công ty nhận nhiều đơn hàng xuất khẩu nên được đơn vị kiểm toán chấp thuận giả định hoạt động liên tục.

Theo kế hoạch năm nay, Giầy Thượng Đình ngoài đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu trong nước, còn muốn tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, nhất là đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác. Công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu.

Với định hướng trên, công ty lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Nếu thành công, họ sẽ có được 100 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác. Công ty thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khiêm tốn, chỉ 100 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GTD đã có hai phiên tăng hết biên độ. Mã này đang chốt ở 15.100 đồng một đơn vị, tăng hơn 54% so với hồi đầu năm nhưng vẫn còn cách mức đỉnh hồi cuối tháng 9 khoảng 32%.

