Hà Nội sẽ chuyển phần lớn sinh viên đại học ra khỏi nội đô

Hà Nội sẽ di dời khối đại học chính quy, đông sinh viên ra khỏi nội độ từ nay tới 2030, chỉ nhóm sau đại học, nghiên cứu... được ở lại.

Tại phiên làm việc của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội chiều 17/10, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết việc di chuyển các cơ sở đại học nằm trong kế hoạch phát triển không gian đô thị của thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Theo ông, thành phố chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt Văn Cao – Hòa Lạc nhằm phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc. Đây sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn, với hạt nhân gồm Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và một khu đại học với diện tích khoảng 300 ha để tiếp nhận các trường từ nội đô.

Giải pháp này vừa tạo không gian phát triển mới, vừa giảm áp lực hạ tầng, dân cư và giao thông cho khu vực nội thành.

Tuy nhiên, ông Phong nhấn mạnh không di dời toàn bộ trường, mà chỉ với khối đào tạo đại học chính quy, tập trung đông sinh viên ở hệ đại học. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và hợp tác quốc tế vẫn được ở lại khu vực trung tâm. Điều này phù hợp định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo.

Một góc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: Fanpage Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU

Việc di dời các trường đại học ra khu đô thị vệ tinh từng được nêu trong Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, cuối năm ngoái.

Đến năm 2030, thủ đô dự kiến có khoảng 650.000-700.000 sinh viên, chiếm 40% tổng số sinh viên vùng đồng bằng sông Hồng. Thành phố chủ trương giảm quy mô đào tạo ở khu vực nội đô còn tối đa 200.000 sinh viên. Các trường có diện tích nhỏ hơn 2 ha được khuyến khích di chuyển ra ngoài.

Hà Nội hiện tập trung hơn 50 đại học công lập. Nhiều trường đã rục rịch mở rộng diện tích bằng cách xây phân hiệu ở các tỉnh lân cận. Như Đại học Y Hà Nội, Ngoại thương, Luật, Dược Hà Nội chọn về Bắc Ninh; Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Xây dựng Hà Nội xây dựng cơ sở ở Hà Nam; Bách khoa Hà Nội xây dựng ở Hưng Yên.

Võ Hải - Lệ Nguyễn