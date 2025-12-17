Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa

Hà Nội dự kiến triển khai chương trình đào tạo nhân lực tinh hoa theo nhiều cấp độ, trong đó có định hướng chọn lọc gen ngay từ sớm để hình thành lực lượng lao động chất lượng cao.

Sáng 17/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025, với chủ đề "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm".

Tại hội nghị, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni, nêu kiến nghị về việc xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để lực lượng trí thức trẻ trực tiếp tham gia định hình, thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án, các "nền tảng công", qua đó phát huy năng lực sáng tạo và công nghệ của thanh niên Thủ đô.

Ông Trần Anh Tuấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Phong

Giải đáp nội dung này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết sở đang trình thành phố đề án đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ. Ở dạng thứ nhất, Hà Nội sẽ đào tạo khoảng 50.000 nhân lực số chất lượng cao theo hình thức "đặt hàng" tại các trường đại học, học viện.

Thành phố có thể tuyển chọn sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba theo bộ tiêu chí yêu cầu cao, sau đó đặt hàng đào tạo, chi trả kinh phí để các cơ sở giáo dục đào tạo theo định hướng, tập trung vào các công nghệ chiến lược và lĩnh vực thành phố có nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp, nguồn nhân lực này sẽ được sử dụng và cam kết cống hiến cho thành phố trong một thời gian nhất định.

Dạng thứ hai là chương trình xuất sắc Next 1.000. Thành phố sẽ bố trí kinh phí tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp thuộc các ngành công nghệ chiến lược, đồng thời chi trả học phí để cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình, các nhân lực này phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Chương trình dự kiến triển khai từ năm 2026.

Ở dạng thứ ba, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ triển khai đào tạo "tinh hoa" với hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là tuyển chọn học sinh xuất sắc từ bậc trung học cơ sở, tách riêng để đào tạo theo chương trình học cao hơn, toàn diện hơn, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyên gia trong, ngoài nước. Cấp độ thứ hai là chọn lọc theo Gen để đào tạo tinh hoa đến khi trưởng thành, trong đó có việc nghiên cứu khoa học về thai giáo.

Theo ông Tuấn, với lực lượng trẻ hiện nay, thành phố sẽ tiến hành tuyển chọn ngay từ giai đoạn là cử nhân, kỹ sư để đưa vào các chương trình đào tạo như Next 1.000. Sau vài năm, Hà Nội sẽ hình thành lực lượng lao động chất lượng cao, trước hết phục vụ thành phố, sau đó đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Hà Nội.

Lộ trình di dời các trường đại học, cao đẳng

Cũng tại hội nghị, giảng viên Nguyễn Thị Việt Linh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu câu hỏi về lộ trình di dời các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành và định hướng của thành phố nhằm bảo đảm môi trường học tập, sinh sống ổn định cho sinh viên sau khi dịch chuyển.

Giảng viên Nguyễn Thị Việt Linh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia. Ảnh: Hoàng Phong

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết theo quy hoạch, Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng. Trong đó, Khu đô thị Hòa Lạc được xác định là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nơi tập trung di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, tạo cực phát triển mới của Thủ đô, với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội đã di chuyển một phần lên Hòa Lạc; nhiều trường đại học khác cũng đang xây dựng kế hoạch, dự án triển khai theo lộ trình. HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết yêu cầu xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành, ưu tiên các cơ sở công lập có quy mô sinh viên lớn. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành các đô thị đại học như Hòa Lạc và các khu vực vệ tinh, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Theo ông Thường, giai đoạn 2025-2030, thành phố phấn đấu di dời các cơ sở đào tạo công lập đông sinh viên, hướng tới quy mô khoảng 200.000 sinh viên học tập tại các đô thị đại học mới, đồng thời hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết dự kiến ngày 19/12, thành phố sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị số 05 Văn Cao - Hòa Lạc, tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trước năm 2030, tạo trục giao thông xương sống cho khu vực Hòa Lạc và vùng phụ cận.

Xử lý hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng

Nêu ý kiến tại hội nghị, cô giáo Nguyễn Kim Hoài Nam, Tổng phụ trách Trường Trung học cơ sở Thành Công, cho rằng môi trường giáo dục của thanh, thiếu nhi Thủ đô đang đối mặt với hai thách thức lớn. Đó là sự lan truyền thông tin độc hại, sai trái trên không gian mạng và tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là bạo lực trên môi trường mạng.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết Hà Nội là nơi ký kết Công ước Hà Nội về an ninh mạng và vừa được UNESCO công nhận là "Thành phố học tập toàn cầu". Trước các thách thức hiện nay, ngành Giáo dục đã tham mưu thành phố triển khai nhiều định hướng trọng tâm, trong đó xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, cũng như tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường.

Ngành Giáo dục đã ký quy chế phối hợp với Công an thành phố nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh.

Cô Nguyễn Phương Ngọc, Bí thư Đoàn Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy), cho rằng nhiều sản phẩm văn hóa lệch chuẩn, đặc biệt từ người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tác động tiêu cực đến thanh, thiếu nhi.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết thành phố đang quản lý khoảng 500-600 trang thông tin điện tử, không gian mạng hoạt động trên địa bàn. Trong năm 2025, Sở đã phối hợp với các cơ quan Trung ương và thành phố xử lý hàng trăm nội dung vi phạm trên mạng xã hội, trong đó nhiều bài viết, video bị gỡ bỏ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, văn hóa ứng xử; một số trường hợp nghệ sĩ có hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực khi biểu diễn tại Hà Nội đã bị xử phạt ở mức cao nhất, kể cả cấm biểu diễn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết thúc đối thoại. Ảnh: Hoàng Phong

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết buổi đối thoại diễn ra trong không khí thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Các ý kiến thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy chính sách, năng lực số và khát vọng cống hiến của thanh niên Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2025 là năm đầu Hà Nội triển khai toàn diện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết, đề án, chương trình trụ cột về chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tư nhân.

Ông nhấn mạnh thanh niên Thủ đô không chỉ là nhóm thụ hưởng chính sách, mà phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, tham gia xây dựng và vận hành các nền tảng dữ liệu, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó trực tiếp góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Võ Hải