Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tối 28/4

Màn bắn pháo hoa dự kiến bắt đầu từ 20h10 cho đến khi kết thúc chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc”, diễn ra vào tối 28/4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Màn trình diễn sẽ kết hợp giữa pháo hoa nổ (tầm cao và tầm thấp) và pháo hoa hỏa thuật với số lượng lớn. Cụ thể, pháo hoa tầm cao 900 quả, pháo hoa tầm thấp 60 giàn, pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa 60 giàn.

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được bố trí trên mái khán đài B, pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Pháo hoa tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình dịp 2/9 năm 2025. Ảnh: Ngọc Thành

Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026).

Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, vận chuyển và tổ chức bắn pháo hoa.

Năm 2026, giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, tạo kỳ nghỉ ba ngày (25-27/4). Tiếp đó kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến hết 3/5).

Trong 7 ngày nghỉ lễ, thành phố Hà Nội miễn phí khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị.

Võ Hải