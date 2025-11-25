Hà Nội sắp đấu giá khu đất vàng ở phường Ba Đình từ 679 tỷ đồng

Hà Nội sắp đấu giá khu đất 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình để làm khách sạn 5 sao, giá khởi điểm từ 679 tỷ đồng.

Phiên đấu giá này sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366 m2, nằm tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình). Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng mỗi m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn ở 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng. Như vậy, tổ chức tham đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, họ cũng cần được yêu cầu có năng lực, kinh nghiệm tham gia phát triển dự án. Đồng thời, đơn vị tham gia đấu giá phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm nay đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước. Đà tăng này mạnh nhất, vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số này phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt.

Anh Tú