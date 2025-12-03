Hà Nội sắp có thêm tháp đôi căn hộ cao cấp tại khu Nam

Rivea Residences - tòa tháp đôi 35 tầng thuộc khu phức hợp Rivea Hanoi, được Meygroup giới thiệu, bổ sung nguồn cung 618 căn hộ cao cấp cho khu Nam Thủ đô.

Phân khu Rivea Residences nằm trong quỹ đất gần 30.000 m2 của dự án Rivea Hanoi (tên pháp lý dự án: Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ trường học thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội).

Dự án gồm hai tòa tháp cao 35 tầng nổi, bốn tầng hầm với tổng cộng 618 căn hộ với các loại hình 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ+, 3 phòng ngủ và duplex, sở hữu lâu dài. Công trình do Meygroup - thương hiệu bất động sản của Tân Á Đại Thành phát triển. Tiến độ bàn giao dự kiến vào quý I/2029.

Tháp đôi căn hộ Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Với Rivea Residences, Meygroup đặt mục tiêu kiến tạo một tổ hợp cao tầng mang tính biểu tượng, phối hợp cùng các đối tác tư vấn quốc tế như Aedas (kiến trúc), Belt Collins (cảnh quan), YD Illumination (chiếu sáng) và CBRE (vận hành). Sự tham gia của các đơn vị này được kỳ vọng tạo tiền đề cho dự án có tính bền vững và khả năng định vị khu vực.

Theo đơn vị thiết kế, Rivea Residences được phát triển theo triết lý "Flow of Continuity" (dòng chảy liên tục), hướng tới sự liền mạch giữa an cư, thương mại và giáo dục trong một quần thể đa chức năng. Ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ dòng chảy của thác nước, với hai tháp song hành kết nối bằng Cầu Khởi Nguyên ở tầng 35. Thiết kế ưu tiên ánh sáng, thông gió và yếu tố cảnh quan, tạo trải nghiệm sống gần gũi tự nhiên dù nằm trong lõi đô thị.

Tổng thể dự án Rivea Hanoi. Ảnh: Meygroup

Meygroup cho biết định hướng phát triển của dự án tiếp nối triết lý "bất động sản tinh khiết" mà đơn vị theo đuổi - ưu tiên giá trị sử dụng và tính bền vững.

Trước Rivea Hanoi, doanh nghiệp phát triển dự án căn hộ Galia Hanoi, công trình đạt chứng chỉ xanh EDGE và được xem là bước đi đầu tiên của tập đoàn tại thị trường Thủ đô.

Phối cảnh khu căn hộ cao cấp. Ảnh: Meygroup

Rivea Residences xuất hiện trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang nội đô Hà Nội hạn chế, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Với vị trí gần trục giao thông lớn, không gian thiết kế khác biệt và sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung cao cấp và tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho khu vực.

Hoài Phương