Hà Nội sắp có thêm hai tòa nhà văn phòng tại Yên Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương sẽ triển khai hai dự án cao ốc văn phòng kết hợp thương mại, dịch vụ tại khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa.

Dự án đầu tiên, Maslight Tower, thuộc phân khúc hạng A, nằm tại nút giao Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tông. Công trình cao 29 tầng nổi, 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn văn phòng gần 80.000 m2.

Tòa nhà dự kiến lắp 22 thang máy tốc độ cao, điều hòa trung tâm, bãi đỗ xe thông minh và hệ thống quản lý vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án hướng đến là cơ quan, trụ sở cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp công nghệ cao.

Phối cảnh tòa văn phòng Maslight Tower. Ảnh: Trần Kỳ

Liền kề là tổ hợp The Crown gồm 4 khối công trình thương mại dịch vụ, mỗi khối rộng khoảng 1.000 m2 sàn, cao 5 tầng nổi và một tầng hầm. Dự án cung cấp không gian cho các thương hiệu bán lẻ, nhà hàng, spa và dịch vụ chuyên biệt, dự kiến hoàn thành quý III/2027.

Phối cảnh tổ hợp The Crown gần kề tòa văn phòng Maslight. Ảnh: Trần Kỳ

Cách đó khoảng 200 m, Maslight Hi-Tech Park nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị, thuộc phân khúc văn phòng B+ kết hợp shophouse. Công trình cao 15 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 42.000 m2, diện tích hầm hơn 22.000 m2.

Chủ đầu tư sẽ lắp 11 thang máy, điều hòa trung tâm Chiller và bãi đỗ xe thông minh. Gần đó là các căn shophouse 5 tầng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Phối cảnh tòa văn phòng hạng B+ Maslight Hi-Tech Park. Ảnh: Trần Kỳ

Hai dự án nằm trong khu đô thị Nam Trung Yên, gần các trục giao thông chính như vành đai 3, đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, cách sân bay Nội Bài khoảng 30 phút. Khu vực này tập trung nhiều tòa văn phòng lớn như PVI, Keangnam, Lotte, Chamvit và Đại sứ quán Mỹ.

Vị trí hai dự án văn phòng hạng sang của Thùy Dương Group (màu đỏ) tại khu đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: Trần Kỳ

Theo chủ đầu tư Thùy Dương, việc phát triển tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ giúp tối ưu quỹ đất, tạo hệ sinh thái kinh doanh khép kín, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư thứ cấp và khách thuê. Các tòa nhà đều được quản lý, vận hành bằng công nghệ AI và tiết kiệm năng lượng.

Công ty cổ phần đầu tư Thùy Dương có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, nổi bật với các dự án như TD Plaza, khu đô thị TD Lakeside tại Hải Phòng.

(Nguồn: Trần Kỳ)