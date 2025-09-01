Hà Nội sáng 2/9 hửng nắng

Đêm nay và rạng sáng 2/9, Hà Nội có lúc mưa, đến sau 7h trời bắt đầu hửng nắng, gió nhẹ, thuận tiện cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm qua và sáng nay nam đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay ở Đông Long (Hưng Yên) 83 mm, Ninh Bình 145 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ tiếp tục mưa 10-30 mm, cục bộ trên 80 mm.

Hà Nội, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 dự báo khoảng 7h-13h hôm nay trời có lúc mưa rào, giông, khả năng mưa 60-70%. Khoảng 13h-19h, mưa gián đoạn với khả năng giảm xuống 55-60%. Khung 19h đến 7h ngày 2/9, trời có lúc mưa với khả năng 60-70%.

Đoàn tăng thiết giáp qua cột cờ trên đường Điện Biên Phủ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Võ Thạnh

Khung 7-13h ngày 2/9, cũng là thời điểm diễn ra các hoạt động diễu binh, diễu hành, dự báo trời có thể mưa đầu giờ, sau đó hửng nắng, gió nhẹ. Khung 13-19h, trời có nắng gián đoạn.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội dứt mưa từ 15h hôm nay, bắt đầu từ 6h ngày 2/9 trời nhiều mây nhưng có lúc hửng nắng, khả năng có mưa giảm xuống dưới 20%. Nhiệt độ tại Thủ đô trong hai ngày tới duy trì 25-32 độ C.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh hơn16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Gia Chính

