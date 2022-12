Hà Nội rét 7 độ C

Sáng nay, nhiệt độ vùng đồng bằng giảm 6-7 độ so với sáng qua, huyện Ba Vì (Hà Nội) xuống 7 độ C; rét đậm, rét hại mở rộng ra toàn bộ 25 tỉnh thành miền Bắc.

Ngày 19/12, miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông. 25 tỉnh thành đều ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C, trong ngưỡng rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15, 13 độ trở xuống).

Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm khoảng 6-7 độ so với hôm qua, thấp nhất là Ba Vì 7 độ, Hà Đông 8 độ, trạm Hoài Đức và Sơn Tây 9 độ C. Trạm Láng ở trung tâm Thủ đô 12 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời thấp hơn 2-3 độ C.

Băng giá ở đỉnh Fansipan sáng 19/12. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Nhiệt độ các tỉnh trung du, miền núi đồng loạt giảm 2-4 độ so với sáng qua, rét nhất là Đồng Văn (Hà Giang) 1 độ; kế đó Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Nguyên Bình, Trùng Khánh (Cao Bằng) 2 độ; Mẫu Sơn và TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) 3 độ C. Còn lại trong ngưỡng 4-6 độ C.

Tại đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) cao 3.143 m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống âm, băng duy trì ngày thứ ba liên tiếp.

Đặc điểm của đợt này là rét khô, đến 8h sáng trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Như Hà Nội dự báo cao nhất ngày lên 21 độ, Sa Pa 13 độ C. Độ ẩm không khí chỉ còn 30-40% gây khô mũi, nứt nẻ da.

Miền Trung cũng chìm trong giá lạnh, trong đó các tỉnh phía bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng nay phổ biến 10-15 độ, rét nhất là Quỳ Hợp (Nghệ An) 6 độ; Như Xuân, Bái Thượng (Thanh Hóa) 8 độ C. Các tỉnh thành phía nam đèo Hải Vân, nhiệt độ phổ biến 16-18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định rét đậm ở vùng đồng bằng và trung du miền Bắc duy trì hết hôm nay. Từ mai, nhiệt độ tăng nhanh, ban đêm Hà Nội khoảng 10 độ, ban ngày 22 độ C. Riêng vùng núi, rét đậm, rét hại còn duy trì 2-3 ngày tới.

Đến ngày 21/12 và 23-24/12, miền Bắc sẽ có thêm không khí lạnh tăng cường nên nhiều khả năng nhiệt độ về đêm vẫn rất thấp.

Nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.

Gia Chính