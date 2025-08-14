Hà Nội ra mắt 80 trải nghiệm du lịch vàng dịp 2/9

Sở Du lịch Hà Nội công bố bộ sản phẩm 80 trải nghiệm Hà Nội như một "lời chào thân thiện" đến du khách ghé thăm dịp 2/9.

Bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử" được Sở Du lịch Hà Nội công bố cùng nhiều sản phẩm du lịch mới, nhằm thu hút du khách nhân sự kiện 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo Sở Du lịch, đây là "lời chào đón thân thiện từ thủ đô" và là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm du khách. Các sản phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi tới doanh nghiệp để triển khai, phục vụ du khách dịp A80.

Người dân chụp ảnh tại khu vực gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 2/9 vào ngày 12/8. Ảnh: Giang Huy

Bộ sản phẩm được chia thành 8 nhóm chủ đề như Di sản - văn hóa - lịch sử; sinh thái - nghỉ dưỡng - thiên nhiên; ẩm thực - mua sắm - trải nghiệm phố thị.

43 trải nghiệm du lịch chủ đề Di sản - văn hóa - lịch sử Hà Nội 4 mùa: Đông tây Hội Ngộ Nghệ thuật chạm Hà Nội và các vòng thành Khoảnh khắc Hà Nội Hà Nội 4 mùa - sông Hồng Đi bộ kết nối bảo tàng Chuyện của gốm Hà Nội nghìn năm văn hiến Phố trong làng Tinh hoa Hà Thành - tinh hoa Bắc bộ Tour cột cờ Hà Nội Hành trình tổ nghề - lưu dấu tinh hoa Khám phá sắc màu văn hóa các dân tộc Dạo bước phố hàng - ngàn năm nghề Việt Hành trình xanh tại ngôi nhà chung 54 dân tộc Tinh hoa Bát Tràng Tham quan làng gốm Bát Tràng Chạm vào thu Hà Nội Chùm tour Hà Nội - 12 mùa hoa (gồm 12 tour) Trái tim Việt Nam Hà Nội 36 phố phường Hà Nội tôi yêu Tinh hoa ẩm thực Hà thành Tour Hà Nội rộng mở Hà Nội - hành trình lịch sử Du lịch Hà Nội 1 ngày Tour chùa Hương - động Hương Tích Hà Nội city tour Hà Nội tinh hoa (tour riêng) Khám phá Hà Nội trọn ngày Bảo tàng dân tộc học (hai tour tùy chọn)

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm được Sở Du lịch gợi ý là đoàn tàu du lịch hai tầng Năm Cửa Ô - The Hanoi Train, tuyến tàu hỏa du lịch nội ô đầu tiên của Hà Nội. Chuyến tàu gồm 5 toa, lần lượt mang tên: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Chuyến tàu này sẽ khai trương vào 19/8, với ba khung giờ sáng, chiều, tối, đưa khách qua các ga Hà Nội, Gia Lâm, Từ Sơn, Long Biên, Đông Anh, Hà Đông cùng các điểm dừng tham quan như đền Đô Bắc Ninh.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng được khai thác thành sản phẩm du lịch mới với tour tiêu biểu là Hành trình xanh cùng Hà Nội, tham quan làng lụa Vạn Phúc hoặc Văn Miếu Quốc Tử Giám.

