Hà Nội ra mắt 80 trải nghiệm du lịch vàng dịp 2/9

Bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử" được Sở Du lịch Hà Nội công bố cùng nhiều sản phẩm du lịch mới, nhằm thu hút du khách nhân sự kiện 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (A80).
Theo Sở Du lịch, đây là "lời chào đón thân thiện từ thủ đô" và là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm du khách. Các sản phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi tới doanh nghiệp để triển khai, phục vụ du khách dịp A80.
Bộ sản phẩm được chia thành 8 nhóm chủ đề như Di sản - văn hóa - lịch sử; sinh thái - nghỉ dưỡng - thiên nhiên; ẩm thực - mua sắm - trải nghiệm phố thị.
43 trải nghiệm du lịch chủ đề Di sản - văn hóa - lịch sử
Một trong những điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm được Sở Du lịch gợi ý là đoàn tàu du lịch hai tầng Năm Cửa Ô - The Hanoi Train, tuyến tàu hỏa du lịch nội ô đầu tiên của Hà Nội. Chuyến tàu gồm 5 toa, lần lượt mang tên: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Chuyến tàu này sẽ khai trương vào 19/8, với ba khung giờ sáng, chiều, tối, đưa khách qua các ga Hà Nội, Gia Lâm, Từ Sơn, Long Biên, Đông Anh, Hà Đông cùng các điểm dừng tham quan như đền Đô Bắc Ninh.
Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng được khai thác thành sản phẩm du lịch mới với tour tiêu biểu là Hành trình xanh cùng Hà Nội, tham quan làng lụa Vạn Phúc hoặc Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Phương Anh