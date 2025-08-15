Hà Nội phát hiện xe tải chở hơn 2 tấn mỡ và da bò bốc mùi

Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn mỡ và da bò bốc mùi, buộc tiêu hủy toàn bộ.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đội Quản lý thị trường số 10 vừa phối hợp Công an xã Quang Minh kiểm tra xe tải biển số 29H-168.78 phát hiện chở 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chủ hàng là ông Đỗ Văn Lục (xã Yên Lập, Phú Thọ) khai đang vận chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ. Ông Lục bị xử phạt 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy số hàng vi phạm.

Mỡ và da bò được chứa trong các rổ nhựa với tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Quản lý thị trường

Trước đó hai ngày, cũng tại xã Quang Minh, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội và công an địa phương kiểm tra kho lạnh HPC Kiên Cường, phát hiện 15,7 tấn xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, hết hạn sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ.

Số hàng này thuộc Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương, được đóng trong 786 thùng giấy (20 kg mỗi thùng), bao bì in chữ nước ngoài kèm nhãn phụ tiếng Việt. Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm quá hạn để xử lý.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó chi cục trưởng quản lý thị trường Hà Nội, cho biết thời gian tới lực lượng này sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện chuyên đề an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Thi Hà