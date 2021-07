Hà Nội phát hiện 10 ca dương tính nCoV trong hai ngày

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 6/7 thông báo ghi nhận 9 người dương tính nCoV, gồm 5 người trong một gia đình, 3 F1 và một lái xe taxi, nâng số ca hai ngày qua lên 10.

Các ca này Bộ Y tế chưa định mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm. Chuỗi lây nhiễm mới này chấm dứt 9 ngày Hà Nội không ghi nhận ca Covid-19 cộng đồng.

Trong đó, người đàn ông 39 tuổi, địa chỉ tại An Mỹ, Mỹ Đức, là lao động tự do. Ngày 13/6, anh cùng một người bạn sinh năm 33 tuổi, địa chỉ Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, đi từ Hà Nội vào huyện Hoàng Mai, Nghệ An, để bán xe cho khách, sau đó đón xe khách đi về Hà Nam trong ngày. Người bạn này buôn bán xe tải, máy xúc; có triệu chứng bệnh từ ngày 1/7, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam xét nghiệm PCR dương tính ngày 5/7, sáng nay Bộ Y tế công bố là "bệnh nhân 21037".

Buổi tối, anh người Hà Nội ngủ lại nhà người bạn ở Hà Nam. Ngày hôm sau, anh về nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con. Ngày 23/6, anh cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại thành phố Hòa Bình, đến 23h đêm thì về nhà.

Ngày 28/6, anh sốt nhẹ, đến ngày 5/7 vẫn còn sốt, ho, khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển Bệnh viện đa khoa Hà Đông xét nghiệm kết quả dương tính sàng lọc lần một. Sáng 6/7, CDC Hà Nội cho biết anh xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV.

Vợ và 3 con anh này, lần lượt 38 tuổi, 18 tuổi, 14 tuổi và 8 tuổi, đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh từ 1/7, xét nghiệm nhanh kết quả dương tính. Tới sáng 6/7, họ cũng nhận kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV.

Hiện, cả gia đình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Chiều 5/7, Hà Nội phát hiện một ca dương tính là bảo vệ công ty ở khu công nghiệp Thăng Long. Có ba người liên quan ca này, xét nghiệm dương tính nCoV, gồm nữ, 34 tuổi, ở cùng xóm trọ, nhân viên Công ty TNHH Molex Việt Nam; hai người đàn ông gồm 46 tuổi và 43 tuổi, cùng làm bảo vệ tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI. Các công ty này đều có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thăng Long thuộc huyện Đông Anh.

Ca dương tính cuối cùng ghi nhận sáng nay là nam tài xế lái taxi, 42 tuổi, sống ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Người này đã lái xe chở 4 người quê Thanh Hóa từ TP HCM ra Hà Nội đi chuyến bay VN286 ngày 3/7.

Liên quan gia đình 5 người nghi nhiễm ở An Mỹ, Mỹ Đức, CDC Hà Nội điều tra, truy vết, xác minh sơ bộ 401 người, gồm 60 F1, 194 F2 và 147 F3, lấy mẫu song chưa có kết quả xét nghiệm. Khu vực gia đình sinh sống và Phòng khám đa khoa An Mỹ đã bị phong tỏa, các trường hợp tiếp xúc và có liên quan tiếp tục được điều tra, truy vết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết những người liên quan đến gia đình này. Ngoài ra, huyện Mỹ Đức đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực có dịch đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu.

Với chùm ca tại Đông Anh, CDC Hà Nội điều tra được 61 người tiếp xúc gần (F1). Trong số này, 49 người tiếp xúc gần nam bảo vệ tại Công ty SEI, trong đó 46 người âm tính; người phụ nữ làm việc tại Công ty Molex có 12 F1, chưa có kết quả xét nghiệm. Có 1.804 người khác liên quan tới 4 ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, 1.789 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Lê Nga - Chi Lê