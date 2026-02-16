Hà Nội phân luồng đường Xuân Tảo, Đại lộ Thăng Long từ 16/2

Từ 16/2 đến 31/3, Hà Nội phân luồng giao thông trên đường Xuân Tảo, Đại lộ Thăng Long và một số tuyến nội đô để thi công các dự án khẩn cấp chống ngập.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án phân luồng bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm.

Trên đường Xuân Tảo, đoạn từ nút giao DT4 đến đường Hoàng Quốc Việt, đơn vị thi công rào chắn cuốn chiếu dài 20 m, rộng 3 m để lắp đặt cống ngầm. Mặt đường còn lại trung bình 12 m, riêng đoạn lối lên cầu vượt Nguyễn Văn Huyên còn 9 m cho phương tiện lưu thông. Thời gian thực hiện từ 16/2 đến 31/3.

Tại đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn Km9+750 đến Km10+000 hướng đi Hòa Lạc, rào chắn di động cuốn chiếu dài 20 m, rộng 4 m; mặt đường còn lại 7 m. Thi công từ 22h đến 5h hôm sau, trong thời gian từ 16/2 đến 31/3.

Trên đường Lại Yên thuộc khu đô thị Bắc An Khánh, rào chắn 1/2 mặt đường để đấu nối cống vào trạm bơm dã chiến; chiều từ Đại lộ Thăng Long vào khu đô thị An Khánh còn 5 m cho xe lưu thông.

Rào chắn khu vực chợ Hàng Da để làm bể ngầm chống ngập. Ảnh: Võ Hải

Trước đó, từ 14/2 đến 31/5, thành phố phân luồng tại khu vực chợ Hàng Da để thi công bể điều tiết ngầm và cải tạo tuyến cống dọc phố Phùng Hưng. Ôtô lưu thông một chiều trên phố Đường Thành đoạn từ ngã ba Đường Thành - Hàng Điếu - Nguyễn Văn Tố đến ngã tư Đường Thành - Phủ Doãn - Hàng Bông; cấm một số hướng rẽ tại khu vực rạp Hồng Hà.

Cuối năm 2025, thành phố triển khai 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập với tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, yêu cầu các hạng mục chính cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội:

STT Tên dự án Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Thời gian hoàn thành 1 Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm 262 Quý II/2026 2 Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận 869 Quý III/2026 3 Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở 700 Quý III/2026 4 Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long 163 Quý II/2026 5 Đầu tư xây dựng Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 800 Quý IV/2026 6 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, thành phố Hà Nội 250 Quý IV/2026 7 Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ 590 Quý II/2026 8 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 717 Quý IV/2026 9 Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh, thành phố Hà Nội 858 Quý IV/2026 10 Đầu tư xây dựng Hồ đầu mối Mễ Trì (Hồ Đồng Bông 2, phường Đại Mỗ) 370 Quý IV/2026

Võ Hải