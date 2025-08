Hà Nội nóng xấp xỉ 40 độ C

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, cao nhất hôm nay là Hà Nội 39,7 độ C, dự báo ngày mai có thể lên 40 độ, sau đó giảm dần.

Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ ba của đợt nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận nếu ngày 1/8 có 10 tỉnh thành nóng trên 35 độ C thì hôm nay tăng lên 13/15 tỉnh thành, mức nhiệt phổ biến 37-39 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Tại Hà Nội, 4 trên 5 trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, trong đó trạm Láng cao nhất 39,7 độ, thấp nhất là Hoài Đức 38,5 độ C, đều tăng so với hôm qua 1-3 độ C. Các trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C còn có Nho Quan, Phủ Lý (Ninh Bình); Lạc Sơn, Hòa Bình (Phú Thọ). Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời có thể cao hơn 1-3 độ tùy địa hình.

Hà Nội nắng nóng. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, người làm việc ngoài trời có thể rơi vào tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt. Nắng nóng cũng sẽ khiến nguy cơ cháy nổ cao hơn.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc sẽ duy trì hết ngày mai. Sau đó, rãnh thấp gây mưa sẽ khiến nhiệt độ giảm trong khoảng hai ngày.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày mai 30-40 độ C, đến giữa tuần giảm còn 26-32 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) giữa tuần khoảng 19-21 độ C.

Tháng 7, miền Bắc đã xảy ra ba đợt nắng nóng, đợt một kéo dài hai ngày 8-9/7, đợt hai ba ngày 17-19/7, đợt ba bốn ngày 28-31/7. Nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo tháng 8 nắng nóng sẽ tập trung ở nửa đầu tháng sau đó giảm dần. Nhiệt độ trung bình dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Gia Chính

