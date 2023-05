Hà Nội nóng hơn 41 độ C

Ngày 17/5, trạm khí tượng Hà Đông ghi nhận mức nhiệt 41,3 độ C, cao nhất trong tháng 5 của hơn 30 năm hoạt động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong bốn trạm còn lại của Hà Nội chỉ có Hoài Đức 39 độ C. Trạm Láng 41 độ C, trạm Ba Vì và Sơn Tây đều trên 40 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C.

Cùng mức nhiệt trên 40 độ C ở miền Bắc là trạm Lạc Sơn và TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Việt Trì (Phú Thọ), Phủ Lý (Hà Nam). Ngoài ra, có 8 tỉnh trên 39 độ C. Ở miền Trung, các huyện Hồi Xuân, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu, Đô Lương (Nghệ An) trên 40 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng là vùng thấp nóng phía tây phát triển mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn.

Người đi xe máy che nắng mặt trời hắt vào mặt. Ảnh: Phạm Chiểu

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, diện rộng hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 19/5, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm 45-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp 35-45%.

Dự báo nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới ngày 23/5.

Nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C), đặc biệt gay gắt (từ 39 độ C trở lên) kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn có thể gây cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể làm cơ thể mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Gia Chính