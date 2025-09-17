Hà Nội nghiên cứu xây Bảo tàng Bia

Thành phố giao các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu đất 183 Hoàng Hoa Thám - nơi đặt Nhà máy bia Hà Nội - để triển khai dự án Bảo tàng Bia.

Ngày 17/9, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 585, kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi nghe báo cáo về các dự án phát triển du lịch, trong đó có đề án xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất xây dựng trường THPT. Nếu bố trí được địa điểm thay thế, khu đất 183 Hoàng Hoa Thám sẽ ưu tiên dành cho Bảo tàng Bia Hà Nội. Trường hợp không có đủ quỹ đất, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường phía Nam để tách ranh giới giữa dự án bảo tàng và trường học.

Nhà máy Bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà có diện tích hơn 52.000 m2, đang hoạt động sản xuất và trưng bày sản phẩm. Ảnh: Ngọc Thành

Sở Du lịch phối hợp với Habeco (Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) hoàn thiện đề án, lấy ý kiến, báo cáo thành phố, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025. Sở Tài chính hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư; Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu H1-2.

Theo quy hoạch phân khu H1-2 được phê duyệt tháng 3/2021, khu đất Nhà máy bia Hà Nội sau khi di dời sẽ được quy hoạch thành đất hỗn hợp gồm công trình công cộng, trường THPT, cây xanh, nhà ở, bãi đỗ xe. Trước đó tháng 8/2023, thành phố đã quyết định đưa Nhà máy bia Hà Nội vào danh mục 9 cơ sở phải di dời đợt 1 trong 5 năm tới.

Võ Hải